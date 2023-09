La France présente ses condoléances au peuple malien après des attaques meurtrières

Au Mali, «deux attaques terroristes ont ensanglanté le Mali hier (7 septembre 2023, Ndlra). Elles ont déjà fait 64 morts. Une autre attaque a eu lieu aujourd’hui (8 septembre 2023, Ndlr) à Gao », a indiqué sur Twitter, vendredi, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui a par ailleurs adressé ses condoléances au peuple malien.



« Un foyer terroriste majeur se reconstitue au Sahel depuis la fin de l’opération Barkhane », a souligné le membre du gouvernement français.



Deux attaques distinctes, revendiquées par un groupe djihadiste, ont visé jeudi un bateau sur le fleuve Niger et une position de l’armée malienne. Les deux attaques distinctes ont visé «le bateau Tombouctou» sur le fleuve Niger et «la position de l’armée» à Bamba, dans la région de Gao (nord), selon un communiqué du gouvernement Malien. Il ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base.



L’attaque de Bamba a été revendiquée jeudi par le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance de djihadiste affiliée à al-Qaïda, selon SITE, une ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux.