La France suspend les mobilités étudiantes avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso

« L’e-mail est arrivé le 30 août » aux étudiants provenant du Niger, du Mali et du Burkina Faso, a annoncé ce journal précisant que le mail a été envoyé par un interlocuteur du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.



« J’ai le regret de vous informer que nous annulons notre soutien pour votre séjour en France, toutes les prestations de Campus France sont annulées (billet d’avion, allocations et assurance santé) », est le contenu de cet e-mail selon Le Monde.



Selon ce journal, la décision fait suite aux « événements intervenus à Niamey [Niger] fin juillet » dont la prise du pouvoir par des militaires.



Selon le ministère français des Affaires étrangères, la France, première destination des étudiants subsahariens dans le monde.



« En 2021-2022, la France accueillait près de 92 000 étudiants subsahariens, ce qui représente 14% des étudiants mobiles de la région et 23% du nombre d’étudiants de nationalité étrangère sur le territoire français. Le pays est particulièrement attractif auprès des étudiants francophones : les 20 premiers pays d’origine des étudiants subsahariens en France sont des pays où le français est langue d’enseignement. Les Sénégalais demeurent les étudiants subsahariens les plus nombreux en France, devant les Ivoiriens et les Camerounais. La croissance du nombre d’étudiants subsahariens en France (+40% entre 2016 et 2021) est deux fois plus rapide que depuis les autres zones (+21% en moyenne). Ces 92 000 étudiants subsahariens sont majoritairement des hommes (56 %), étudient à l’université (70 %), y choisissent largement les disciplines scientifiques (32 %) et s’inscrivent avant tout au niveau licence (56 %) », explique le gouvernement français.