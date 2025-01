La France tourne une page de son histoire en Afrique : retrait de la base de Kossei au Tchad

Implications de cette Décision Cette étape représente une nouvelle phase dans la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique, signalant un changement significatif dans les opérations militaires et la dynamique de sécurité dans la région.



Cette transition est perçue comme un mouvement vers une autonomie accrue des forces armées tchadiennes et une adaptation aux nouvelles réalités sécuritaires du pays.





Le retrait des forces françaises de la base de Kossei marque une étape importante dans l'histoire des relations entre la France et le Tchad. Cette décision s'inscrit dans un contexte de réorientation de la politique africaine de la France et d'une volonté de renforcer l'autonomie des pays africains en matière de sécurité. Les prochaines années seront déterminantes pour évaluer les conséquences de ce retrait sur la sécurité du Tchad et de la région.