La Guinée Equatoriale continue sa campagne de l'Année de l'investissement avec les investisseurs Nigérians

Conformément à son engagement à attirer des investissements régionaux dans le pays, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, a rencontré des investisseurs, des banquiers et des financiers nigérians de haut niveau pour discuter des opportunités offertes par l'initiative de l'Année de l'investissement.

La délégation de la Guinée équatoriale a rencontré plusieurs dirigeants nigérians de l'Africa Finance Corporation, de la Polaris Bank, de la Sterling Bank, de la First Bank, de l'UBA et de la Zenith Bank, mais également des capitaines de l'industrie tels que Simbi Wabote, secrétaire exécutif du Nigerian Content Development and Monitoring Board.

De telles discussions avec toutes les personnalités éminentes qui ont été un véritable moteur de croissance pour l’économie nigériane sont essentielles car le Nigéria continue d’être la plus grande économie d’Afrique. Le ministre Obiang Lima leur a présenté des opportunités clés pour étendre leur portefeuille en investissant en Guinée équatoriale. La délégation de la Guinée équatoriale a également écouté leurs attentes concernant les investissements en Guinée équatoriale, tout en conseillant les entreprises nigérianes sur les derniers développements et opportunités offerts aux investisseurs africains dans les secteurs pétroliers et miniers en développement rapide du pays.

Un consensus clair est ressorti des discussions selon lequel seuls les Africains peuvent développer pleinement l'Afrique tout en travaillant avec d'autres partenaires venant d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord.

« La mission de la Guinée équatoriale est de réduire la dépendance aux importations étrangères. Il est important de stimuler l'esprit d'entreprise local, la sécurité énergétique et l'utilisation de nos produits pour développer l'économie locale tout en engageant le marché régional », a déclaré le ministre Obiang Lima.

À ce titre, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima s'est engagé à utiliser l'expertise nigériane pour développer le contenu local en Guinée équatoriale et à travailler également avec le Nigéria sur les questions liées au gaz, la stabilisation du marché du pétrole avec l'Opep et la coordination de l'industrie à travers l'APPO. « La grande relation qui a existé entre S.E. le président Muhammadu Buhari et S.E. le président Obiang Nguema Mbasogo nous a vraiment ouvert de nombreuses portes. Nous ne prenons pas cet engagement à la légère et nous devons le respecter. Plus qu'avant, je suis optimiste sur le fait que nous allons avoir une meilleure collaboration et signer des accords qui amélioreront la vie des Nigérians et des Guinéens équatoriaux et garantiront que notre relation atteindra de nouveaux sommets », a ajouté S.E. Gabriel Obiang Lima.

À cet égard, le ministre Obiang Lima a confirmé sa participation et sa présence au Sommet international du pétrole du Nigéria, qui doit se tenir à Abuja les 9 et 12 février 2020.

