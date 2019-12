La Guinée équatoriale accorde une extension à ExxonMobil sur ses blocs offshores

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a accordé à ExxonMobil une prolongation de six mois pour les blocs offshore EG-06 et EG-11. Situées à côté des anciens blocs pétroliers B et EG-11, les licences sont considérées comme des superficies très prometteuses. ExxonMobil a découvert du pétrole dans le puits Avestruz-1 dans le bloc EG-06 en octobre 2017 et évalue sa commercialisation depuis.

Avestruz-1 est situé à environ 160 kilomètres au large de Malabo dans une zone d'exploration adjacente au champ de Zafiro d'ExxonMobil, un champ pétrolifère prolifique dans la zone maritime nord de la Guinée équatoriale. La société a signé son contrat de partage de production pour le bloc EG-06 en 2015, suivi de l'entrée dans le bloc EG-11 à proximité en 2017.

« Le potentiel de ressources sur ces deux blocs est énorme et nous voulons donner à l'opérateur suffisamment de temps pour s'assurer de la pleine commercialisation de ces réservoirs », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...