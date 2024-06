La Guinée équatoriale et l'Égypte signent un accord sur la résiliation réciproque des visas pour les passeports diplomatiques, spéciaux et de service

L'un des accords clés porte sur la résiliation réciproque des visas pour les passeports diplomatiques, spéciaux et de service. Cette mesure facilitera considérablement les déplacements des diplomates, fonctionnaires et autres personnalités autorisées entre les deux pays, favorisant ainsi les échanges officiels et la collaboration dans divers secteurs.



En outre, un protocole d'accord a été signé avec l'Institut diplomatique égyptien, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans le domaine de la formation diplomatique. Cet accord permettra aux diplomates de Guinée équatoriale de bénéficier d'une formation et d'un renforcement de capacités de haut niveau dispensés par l'un des instituts diplomatiques les plus prestigieux d'Afrique.



Ces accords illustrent la volonté des deux nations d'approfondir leurs relations bilatérales et de promouvoir la coopération mutuellement bénéfique dans une large éventail de domaines. Ils contribueront à renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre la Guinée équatoriale et l'Égypte, et ouvriront la voie à de nouvelles opportunités de développement et de prospérité pour les deux pays.



Stimuler les échanges commerciaux et d'investissements : La facilitation des déplacements des hommes d'affaires et des investisseurs pourrait encourager les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, favorisant la croissance économique et la création d'emplois.



Renforcer la coopération technique et éducative : Le protocole d'accord avec l'Institut diplomatique égyptien permettra aux diplomates et fonctionnaires de Guinée équatoriale d'acquérir des compétences et des connaissances précieuses, renforçant ainsi l'expertise et le professionnalisme dans le domaine des relations internationales.



Promouvoir les échanges culturels et le tourisme : La suppression des visas pour les passeports diplomatiques, spéciaux et de service facilitera les déplacements des touristes et des acteurs culturels entre les deux pays, favorisant ainsi les échanges culturels et la compréhension mutuelle.

Les accords signés entre la Guinée équatoriale et l'Égypte constituent une étape importante dans le développement de leurs relations bilatérales. Ils ouvrent la voie à une coopération plus étroite et plus fructueuse dans divers domaines, promettant des avantages mutuels pour les deux nations et leurs populations.