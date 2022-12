La Guinée équatoriale prend la présidence de l'OPEP en 2023

Le ministre des mines et des hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima, prendra la présidence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2023, rétablissant ainsi l'Afrique comme une puissance de premier plan dans l'industrie pétrolière mondiale, informe la Chambre africaine de l'énergie.



Parmi les plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, la Guinée équatoriale a connu une croissance exponentielle de son PIB grâce à son industrie pétrolière, les exportations ayant joué un rôle central dans l'économie et le développement socio-économique du pays. À ce titre, dans le sillage d'une nouvelle ère de coopération et de création de partenariats sur le continent, la nomination du ministre Obiang Lima à la présidence de l'OPEP devrait faciliter la mise en place d'une plateforme qui fera progresser les intérêts des explorateurs et producteurs africains de pétrole et de gaz et de tous les membres de l'OPEP.



En tant qu'organisation intergouvernementale, l'OPEP exerce une influence considérable sur le marché mondial du pétrole. L'organisation et ses États membres représentent près de 40 % de l'offre mondiale de pétrole et ont donc un rôle essentiel à jouer dans la stabilisation du marché.