La Guinée équatoriale présente des licences de pétrole, de gaz et d'exploitation dans un road-show réussi en Chine

En Chine, la tournée de licences EG Ronda Licensing Round Roadshow a rencontré un énorme succès : plus de 100 investisseurs chinois y ont participé pour discuter aujourd’hui d’investissements dans le pétrole, le gaz et les minéraux avec la délégation du ministère des Mines et des Hydrocarbures ; S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima remercie l'ambassade de Chine en Guinée équatoriale, la Chambre africaine de l'énergie et le personnel du ministère des Mines et des Hydrocarbures pour ce road-show couronné de succès

le ministère des Mines et des Hydrocarbures a organisé avec succès une campagne d’investissement en Chine avec des investisseurs chinois lors d’un événement organisé par la Chambre africaine de l’énergie à Beijing, en Chine.

Les représentants du ministère ont présenté des exposés sur les cycles actuels d'octroi de licences EG Ronda 2019 pour le pétrole, le gaz et les mines et minéraux à un public prestigieux d'investisseurs et de parties prenantes chinois. Plus de 100 participants des plus grandes entreprises énergétiques chinoises, notamment CMEC, CPP, CNOOC, PowerChina, Sinochem, Sinopec, Zhenhua Oil et China Minmetals ont répondu à l’invitation de la Guinée équatoriale à venir investir dans le pays.

“Le EG Ronda Roadshow en Chine est un énorme succès. Nous avons rencontré des investisseurs très sérieux qui croient en l'immense potentiel en hydrocarbures et en ressources minières de la Guinée équatoriale et sont prêts à investir. Nous annoncerons très prochainement des accords », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. « Cela garantira des investissements supplémentaires dans notre secteur pétrolier et gazier et, plus important encore, nous aidera à développer notre industrie minière et à créer des emplois. »

La Guinée équatoriale a présenté 27 blocs de pétrole et de gaz offerts dans le cadre de la série de négociations sur les licences de pétrole et de gaz EG Ronda 2019, y compris les blocs EG-27 (ancien bloc R) et EG-23 pour l'évaluation et le développement. EG Ronda offre également aux sociétés d'exploration et minières du monde entier la possibilité de faire une demande de droits d'exploration dans la région de Rio Muni, très prometteuse en minéraux tels que l'or, les diamants, les métaux de base, le minerai de fer et la bauxite.

« Le leadership S.E. le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et les réformes de notre gouvernement visant à créer un cadre réglementaire stable et un environnement commercial attractif ont été déterminants pour attirer les investisseurs chinois », a ajouté S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. « Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont fait de cette tournée un succès, y compris l'ambassade de Chine en Guinée équatoriale, la Chambre africaine de l'énergie et tout le personnel du ministère des Mines et des Hydrocarbures. »

La date limite de candidature pour le cycle de licences EG Ronda a été fixée au 27 septembre 2019. Les gagnants seront annoncés lors du très attendu 5e Sommet du gaz du Forum des pays exportateurs de gaz à Malabo le 27 novembre 2019.

Source : https://ministryofmineseg.africa-newsroom.com/pres...