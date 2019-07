AFRIQUE La MANCOSA School of Education fait évoluer la qualité des formations sur le continent africain

Afrique du Sud – Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé inaugure la MANCOSA School of Education en Afrique du Sud, qui répond aux besoins de formation des futurs enseignants et professionnels de l'éducation sur le continent.



La MANCOSA School of Education, qui fait partie du Groupe MANCOSA, institution membre d'Honoris United Universities, a été pensée en réponse à l'une des plus grandes problématiques de l'Afrique : l'écart important entre les formations proposées par les enseignants et la demande et les besoins des étudiants. Pour pallier cette problématique, l'école délivre un programme donnant aux enseignants les compétences et les méthodes nécessaires pour s'adapter aux exigences des nouvelles technologies de la quatrième révolution industrielle.



Fondé en 1995, MANCOSA est aujourd'hui l'un des plus importants établissements d'enseignement à distance de la région, avec plusieurs centres d’apprentissage en Afrique australe, offrant aux étudiants un mode d'apprentissage moderne et novateur, combiné de cours magistraux, de modules d'autoformation et de ressources en ligne. Depuis son intégration au sein du réseau Honoris United Universities en 2017, MANCOSA a pu renforcer son modèle d'apprentissage à distance et l’enrichir par des modules en ligne, tout en se préparant à devenir une institution multidisciplinaire. Ces évolutions importantes font partie de la vision commune du réseau d’améliorer la qualité et l'accessibilité de l'éducation en Afrique.



La création de MANCOSA School of Education reflète également l'engagement global de MANCOSA envers la diversité, l'accessibilité et la flexibilité. La structure de l'école s'articule autour de trois points clés ayant pour but de révolutionner l'enseignement traditionnel en classe grâce à des programmes sur mesure :

1. l'éducation et la formation des enseignants ;

2. Leadership et management dans l’Education ;

3. Administration dans l’Education. Les modules sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de l'enseignement actuellement en poste et futurs professionnels, ainsi qu’aux dirigeants et métiers annexes de l'enseignement, pour les aider à se préparer à faire face aux exigences du XXIe siècle.



Luis Lopez, PDG d'Honoris United Universities, a déclaré : "L'école MANCOSA School of Education a pour objectif de développer et inculquer une passion pour l'enseignement en offrant un équilibre entre théorie, apport de compétences professionnelles et expériences pratiques liées à des environnements d'apprentissage de plus en plus complexes. L'objectif global de l'école est de former des professionnels avec les compétences requises pour renforcer l'écosystème de l'éducation en Afrique, un facteur clé de succès pour l'avenir du continent".



M. Lopez a ajouté : "Alors qu’Honoris United Universities célèbre son deuxième anniversaire, nous sommes fiers d'annoncer un pilier de plus important à notre mission : Education for Impact - une nouvelle école de l'éducation qui allie apprentissage théorique et pratique ".

D'une superficie de 4 000m2 et répartis sur quatre étages, les futurs locaux de l’école, à la pointe de la technologie, sont situés dans le centre-ville de Durban. Les espaces d'apprentissage comprennent des espaces de co-working, un auditorium interactif de 144 places, des salles de séminaires spacieuses, des espaces de lieux de vie pour favoriser le Networking, ainsi qu'une bibliothèque importante avec accès à une multitude de ressources électroniques. L'école prévoit également des méthodes d'enseignement interactives par le biais de son iTeach Lab, simulant des salles de classe " en direct " afin de préparer les futurs professionnels à enseigner dans divers environnements pédagogiques.



Le professeur Zaheer Hamid, Directeur Académique de MANCOSA, a déclaré : "La qualité de l'enseignement est indissociablement liée à la réussite du pays à faire progresser notre économie à l'aube de la quatrième révolution industrielle. Doter les enseignants des meilleures techniques d’enseignement leur permet de s'épanouir en tant professionnels et d'avoir une carrière plus enrichissante et progressive. Il est très important d'améliorer la qualité de vie des enseignants qui évoluent parfois dans des environnements très stressants, cela les rend plus épanouis et motivés et les incite naturellement à donner le meilleur d'eux- mêmes en classe".



Durant l'événement de lancement, des bibliothèques mobiles ont été présentées à l’assistance dans le cadre de l'initiative MANCOSA d'alphabétisation des jeunes. MANCOSA s'est associée à la Fondation ‘Million Books Project’ du Professeur Yusuf Karodia, membre du conseil d’administration d’Honoris United Universities. L'initiative vise à fournir plus d'un million de livres aux écoliers d'Afrique du Sud afin de développer l'amour de la lecture, améliorant ainsi la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en classe.





