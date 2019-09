La MINUSMA condamne les actes de violence à Niono

La MINUSMA condamne fermement les actes de violence et de pillage commis lors des manifestations du 19 septembre à Niono, (Région de Ségou), ayant entrainé la mort du commissaire de la ville et d’un manifestant, et blessés plusieurs policiers et manifestants.

La MINUSMA note que les autorités maliennes ont condamné ces violences, qu’elles ont renforcé la sécurité, et qu’elles ont mené une enquête dans la localité qui a conduit à l’interpellation d’une cinquantaine de personnes.

La Division des droits de l’homme de la MINUSMA, conformément à son mandat, assure la surveillance de cette situation et s’apprête à déployer une équipe d’enquête sur le terrain. Elle suit la situation de près en consultations avec les autorités judiciaires, et veille à ce que les garanties judiciaires des personnes interpellées soient assurées.

La MINUSMA appelle à la résolution des conflits de manière pacifique, encourage toute action pouvant apaiser la situation, et continue de soutenir tous les efforts en faveur de la lutte contre l’impunité au Mali.