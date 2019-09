La MINUSMA condamne les actes de violence à Niono

La MINUSMA condamne fermement les actes de violence et de pillage commis lors des manifestations du 19 septembre à Niono, (Région de Ségou), ayant entrainé la mort du commissaire de la ville et d’un manifestant, et blessés plusieurs policiers et manifestants. La MINUSMA note que les autorités maliennes ont condamné ces violences, qu’elles ont renforcé […]

La MINUSMA condamne fermement les actes de violence et de pillage commis lors des manifestations du 19 septembre à Niono, (Région de S...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...