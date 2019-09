La Météo nationale prévoit d’abondantes pluies dans le Sud-Togo jusqu’à la mi-novembre

Lomé - La Direction Générale de la Météorologie Nationale (DGMN) a publié ce vendredi 13 septembre 2019 à Lomé, le bulletin prévisionnel de la petite saison des pluies au sud Togo.



Le document qui a été élaboré en collaboration avec la Direction régionale de l’eau et l’Agence nationale de la protection civile a été partagé avec les acteurs du domaine et les médias. On retient qu’il est attendu cette année une saison de pluie normale.



La prévision saisonnière est le résultat d’un consensus fait autour des sorties des modèles empiriques, dynamiques et les connaissances sur la variabilité climatique et actuelle.



Les résultats de cette prévision 2019 au Togo donnent l’évolution probable des précipitations de la saison de septembre à novembre (SON), les écoulements des cours d’eau, les périodes de démarrage et de fin de saison, ainsi que les séquences sèches en début et vers la fin de la saison des pluies.



Sur le dernier point, le document évoque une prévision de cumul pluviométrique de septembre à novembre. Au sud du 8ème parallèle nord-au sud de Blitta, une situation pluviométrique très proche de la normale à tendance excédentaire est attendue. Par contre au nord de cette même parallèle, on aura des précipitations excédentaires qui vont évoluer vers une situation normale.



La prévision des paramètres agro-climatiques dans la zone bimodale révèle des données favorables aux agriculteurs pour la petite saison.



« Les résultats pour cette petite saison nous montrent que la saison a déjà démarré depuis le 1er septembre. Elle va continuer jusqu’à mi-novembre. Elle a commencé un peu tardive et elle va aussi terminer tardive ; cela voudrait dire que cette petite saison sera normale. Les pluies seront excédentaires », a résumé Latifou Issaou, directeur général de la DGMN.



Latifou Issaou ajoute que les précipitations qui ont commencé sur la ville de Lomé et ses environs depuis le 1er septembre vont continuer jusqu’à mi-octobre voire fin octobre et les petites pluies vont terminer à partir de début novembre.



Face à cette situation, la Météo-Togo demande aux agriculteurs d’utiliser des calendriers prévisionnels des dates de semis précoces, et de privilégier les variétés à cycle courts.