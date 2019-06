La NBA et l'Agence française de développement étendent le programme de la junior NBA au Maroc dans le cadre d'un partenariat pluriannuel

La National Basketball Association (NBA) (https://www.NBA.com/) et l'Agence française de développement (AFD), la banque de développement publique et solidaire de la France, engagée dans le financement et l’assistance technique en faveur de projets dans les pays en développement et émergents, ont inauguré aujourd'hui un nouveau terrain de basket à Zenata, au Maroc, et s'apprêtent à étendre le programme Junior NBA existant dans le pays.

Dans le cadre du nouveau programme Junior NBA de Zenata en partenariat avec l'AFD, la NBA et l'AFD ont inauguré aujourd'hui un nouveau terrain de basket qui fait partie du complexe sportif récemment rénové de Zenata. Dans le cadre de l'extension du partenariat, la NBA et l'AFD mettront en place pour les jeunes de Zenata des sessions de formation au basket (NBA Clinics) qui se poursuivront jusqu'en septembre 2019. Zenata vise à promouvoir un développement urbain et social intégré et contrôlé dans la zone métropolitaine du Grand Casablanca pour en faire un modèle de ville durable. Financée par l'AFD à hauteur de 150 millions d'euros, la future éco-ville de Zenata devrait compter 300 000 habitants et créer 100 000 emplois.

La cérémonie d'inauguration du terrain de basket s'est tenue sur le Parcours Sportif Côtier de Zenata en présence du Directeur général de l’AFD, M. Rémy Rioux, du Directeur général de NBA Afrique et président de la Ligue africaine de basket-ball, M. Amadou Gallo Fall, du Directeur général de la Société d’aménagement de Zenata, M. Mohamed Amine El Hajhouj, et du champion NBA 2011, M. Ian Mahinmi, (évoluant avec les Wizards de Washington et en équipe de France).

« Nous sommes très heureux de lancer officiellement le partenariat sans précédent entre la NBA et l'AFD en inaugurant le tout premier terrain de basket de notre programme commun au Maroc. Nous sommes honorés de le faire en présence de la NBA à Zenata. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Quel meilleur moyen, pour construire un monde en commun et mettre en œuvre l'Agenda 2030, que de s’appuyer, avec la jeunesse africaine, sur le pouvoir fédérateur du sport dans une ville durable qui reflète la volonté du royaume du Maroc de se positionner aux avant-postes du développement durable et du lien social ? », affirme Rémy Rioux, DG de l'Agence Française de Développement.

« Le lancement du nouveau programme Junior NBA de Zenata, en partenariat avec l'AFD, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour utiliser la force du sport afin d'influencer positivement la jeunesse africaine », explique Amadou Gallo Fall. « Nous espérons que ce nouveau terrain de basket et les sessions de formation encourageront d'autres garçons et filles marocains à pratiquer ce sport et à mener une vie saine et active. »

En juillet 2018, la NBA et l'AFD ont annoncé leur projet (https://on.NBA.com/2XCpqtt) de promouvoir ensemble l'inclusion sociale en développant des infrastructures pour le basket-ball et en instaurant des programmes, des événements et des initiatives autour du basket pour les jeunes de Côte d’Ivoire, du Maroc, du Sénégal, du Nigéria et d'autres pays africains. Le sport étant un élément crucial de la stratégie de l'AFD et un excellent instrument de développement durable, le partenariat vise aussi à associer la pratique du sport à des activités éducatives pour éveiller la conscience des jeunes sur les questions de développement durable, d'éducation, de santé et de bien-être, de citoyenneté, d'inclusion sociale, d'égalité des genres et d'esprit d'entreprise.

Le programme de la Junior NBA Zenata en partenariat avec l'AFD est une extension du programme Junior NBA au Maroc et s'appuie sur les ligues Junior NBA existant déjà à Ifrane et Rabat.

Le programme international de la ligue de basket-ball Junior NBA, destiné aux garçons et aux filles, a pour but d'enseigner les compétences et les valeurs fondamentales du jeu (esprit d'équipe, respect, détermination et communauté) au niveau local afin d'accompagner le développement et l'amélioration de l'expérience pour les joueurs, les coachs et les parents des jeunes qui font du basket. Cette année, la NBA et ses équipes ont prévu d'atteindre plus de 51 millions de jeunes dans 75 pays par le jeu en ligue, les programmes à l'école, les « NBA Clinics », les défis de compétence et autres événements de sensibilisation.

L’AFD porte la conviction de la France que le sport est un facteur de développement économique et social : c’est à la fois un véritable vecteur économique, en termes de création de richesses et d’emploi, mais c’est aussi un formidable outil de lien social, d’unité et un vecteur fort pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de ce projet, des sessions de basket seront proposées régulièrement à des jeunes entre 8 et 18 ans qui, en plus d'apprendre à jouer, découvriront comment développer des compétences sociales.

Les liens entre la NBA et l’Afrique remontent déjà loin, et le siège africain de l'association s'est installé à Johannesburg en Afrique du Sud dès 2010. La soirée d'ouverture de la saison 2018-19 a accueilli 13 joueurs nés en Afrique, et la NBA compte aujourd'hui plus de 80 joueurs actuels ou anciens venant d'Afrique ou avec des liens familiaux directs avec le continent, parmi lesquels les membres intronisés du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Hakeem Olajuwon (Nigéria) et Dikembe Mutombo (République démocratique du Congo). En août 2019, 10 garçons et 10 filles représenteront l'Afrique lors du deuxième championnat mondial Junior NBA (https://on.NBA.com/31YvlIF), un tournoi international de basket réunissant les meilleurs jeunes de 13 et 14 ans à Orlando en Floride.

La NBA a organisé trois événements « NBA Africa Game » qui se sont tenus à guichets fermés à Johannesburg en 2015 et 2017, ainsi qu'à Prétoria en 2018, au bénéfice d'organisations caritatives dont l'UNICEF, la fondation Nelson Mandela et SOS Villages d'enfants Afrique du Sud (SOSCVSA). Par l'intermédiaire de NBA Cares, la NBA a créé 87 espaces permettant aux enfants et à leurs familles de jouer au basket-ball dans 7 pays d'Afrique.

En février, la NBA et la FIBA ont annoncé leur projet de lancer la Ligue africaine de basket-ball (https://on.NBA.com/2CtYv7d), une nouvelle ligue professionnelle avec 12 équipes de clubs venant de toute l'Afrique qui doivent commencer à jouer l'an prochain.

Les fans trouveront plus d'informations sur la NBA sur Facebook (NBA Africa) et Twitter (@NBA_Africa). Ils peuvent aussi télécharger la NBA App, l'application officielle de la NBA pour profiter de nombreuses informations et exclusivités, ainsi que des scores, des calendriers, de vidéos etc.

