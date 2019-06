La Nouvelle Répresentante de la Zambie présente ses Lettres se Créance

Mme Martha Lungu Mwitumwa a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentante permanente de la Zambie auprès de l'Office.

Avant cette nomination, Mme Mwitumwa était, depuis février 2017, Directrice en charge des fonctions étatiques, du protocole et des relations publiques auprès de la Présidence de la République de Zambie. De février 2016 à février 2017, elle a été Directrice pour les questions de genre dans le développement au Ministère zambien du genre et du développement de l’enfant, après avoir travaillé au Département chargé du genre dans le développement à compter de 2015.

Auparavant, Mme Mwitumwa a assumé plusieurs fonctions dans les administrations locales de son pays, notamment celles de commissaire de district à Lusaka et à Chilanga, chargée en particulier d’y coordonner les programmes de développement. La nouvelle Représentante permanente a également suivi un parcours professionnel d’enseignante à l’école primaire et secondaire, entre 1990 et 2009.

Outre ses diplômes d’enseignante, Mme Mwitumwa est titulaire d’une double licence en anglais et études religieuses et d’une maîtrise en études de genre, obtenues à l’Université de Zambie.

Née le 31 décembre 1966, Mme Mwitumwa est mariée et mère de trois enfants.