La Pologne remet du matériel militaire au Tchad

Le Président de la République Idriss Déby a reçu hier matin une délégation polonaise conduite par le sous-secrétaire en charge de la défense, Tomasz Szatkovski. Plusieurs sujets touchant divers domaines de coopération entre le Tchad et la Pologne ont été abordés, selon la Présidence.



Après l'audience, le sous-secrétaire polonais en charge de la Défense, M. Tomasz Szatkovski et le ministre le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense nationale, M. Daoud Yaya ont signé un protocole d'accord. La délégation polonaise a remis ensuite du matériel militaire au ministère de la Défense.



Selon Tomasz Szatkovski, son pays apprécie au plus haut niveau, le rôle joué par le Tchad dans la lutte contre la secte Boko Haram et singulièrement contre le terrorisme dans le Sahel. "Le Tchad est un partenaire stratégique de premier choix", a-t-il déclaré.



La Pologne compte renforcer sa coopération avec le Tchad dans le domaine agricole où les opportunités sont réelles. Le sujet a été également longuement évoqué au cours de cette audience, a expliqué le sous-secrétaire polonais en charge de la défense.