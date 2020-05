La Poste en Côte d’Ivoire, utilise la blockchain l'AFRO

L'AFRO, première monnaie digitale africaine, va être l'une des blockchains proposées au public pour remplir la fonction de conservation de la preuve des correspondances : l'application de lettre recommandée digitale de la Poste CI.

Pour la première fois dans le monde la blockchain est utilisée pour une application de service publique grâce au service de courrier recommandé digital de la Poste de Côte d'ivoire.

Le contenu, la preuve, l'horodatage, la notification vont être conservées de façon irréfragable dans la blockchain de l'AFRO. C’est une innovation majeure pour l’univers du service publique, cette application sera utilisable dans tous les pays ayant signé le traité de l’Union Postale Universelle, tous les documents émis via cette plateforme auront une valeur juridique.

Contact Médias :

Website : https://AFROFoundation.org/

Telephone : +447700000100

Email : info@afrofoundation.org

Twitter : https://bit.ly/2z5EIgb

Telegram : https://bit.ly/2ADyPqH

A Propos de la Fondation Afro :

La Fondation AFRO est une Organisation Non Gouvernementale (ONG).

L’AFRO a été conçu en décembre 2016 par un groupe international d’économistes, d’experts en monnaie digitale, d’humanistes et de penseurs. L’AFRO est une monnaie digitale panafricaine apolitique et neutre mise à la disposition du continent africain et des pays qui le composent.