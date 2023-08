La RCA continuera à coopérer avec la Russie après la mort de Prigojine

"[La mort de Prigojine], c'est une triste nouvelle, il a préservé la démocratie dans notre pays, nous sommes donc en deuil. Mais cela ne change rien pour nous", a-t-il déclaré au Financial Times. Selon M. Guanjica, la République centrafricaine continuera à coopérer avec la Fédération de Russie "grâce à un accord avec le Kremlin".



Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a noté que la localisation du groupe Wagner en République centrafricaine et dans plusieurs autres pays africains était réglée par un accord "conclu directement entre les gouvernements concernés et le groupe Wagner". M. Lavrov a rappelé que plusieurs centaines d’instructeurs russes du ministère de la Défense travaillaient depuis longtemps en République centrafricaine. Il a également indiqué que le président et le gouvernement de la République centrafricaine appréciaient leur travail.



Un avion d'affaires Embraer, reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, s'est écrasé mercredi soir dans la région de Tver. Selon les informations préliminaires, il y avait dix personnes à bord, toutes sont mortes. Comme l'a annoncé Rosaviatsia, dans la liste des passagers figurait l’entrepreneur Prigojine. Suite à l'accident, une procédure pénale a été ouverte pour violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien.