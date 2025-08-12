









AFRIQUE La RCA et la BAD lancent un ambitieux programme de valorisation des ressources en eau de l’Oubangui

Alwihda Info | Par Afdb - 12 Août 2025



La zone d’intervention du programme couvre les provinces de Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et de de Mongala en RDC, ainsi que le Grand Bangui en Centrafrique.

Le gouvernement centrafricain et le Groupe de la Banque africaine de développement, ont lancé mardi 5 août 2025 à Bangui, le Programme régional d'appui au développement des infrastructures et à la valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo (PREDIRE).



Bertrand Arthur Piri, ministre du Développement de l'énergie et des Ressources hydrauliques et Mamady Souaré, chef du bureau pays du Groupe de la Banque en Centrafrique ont présidé la cérémonie de lancement à laquelle ont assisté d’autres membres du gouvernement. Éric Mathieu Rokosset Kamo (ministre de l’Équipement et des Travaux publics), Ernest Mada (ministre- secrétaire général du gouvernement), Nicaise Nassin (Sécurité publique), Bruno Yapandé (Administration du territoire et Décentralisation), Marcel Dimasse (Fonction publique et Réforme administrative) et Obed Namsio (représentant le ministre de l’Économie, du Plan et de Coopération).



Des responsables locaux, des partenaires techniques et financiers de la Centrafrique, des représentants de la société civile et de nombreux invités ont assisté à l’évènement. Le Programme régional d'appui au développement des infrastructures et à la valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République Centrafricaine et la République démocratique du Congo vise à mettre en valeur les immenses ressources en eau du bassin de l’Oubangui en transformant durablement les conditions de vie socio-économiques des populations riveraines, tout en consolidant l’intégration régionale.



Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 121 millions de dollars américains. Le projet sera mis en œuvre sur cinq ans de novembre 2024 à novembre 2029. Structuré autour du nexus eau–sécurité alimentaire–climat, le programme comprend deux sous-programmes complémentaires. Le premier sous-programme, lancé mardi, se concentre sur l’amélioration du système d’information hydrologique du bassin de l’Oubangui, la préparation des investissements futurs, ainsi que la réalisation d’infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène résilientes au climat.



Le second sous-programme, en cours de préparation, portera sur le financement d’infrastructures de captage pour le Programme de transformation de l’agriculture en République démocratique du Congo (RDC), l’amélioration de la navigation fluviale sur l’ensemble du bassin de l’Oubangui concernant la Centrafrique, la RDC et le Congo, ainsi que la protection et la résilience des communautés vulnérables face aux effets du changement climatique.



« En s’appuyant sur une approche intégrée et inclusive, le PREDIRE contribuera à renforcer la résilience climatique des communautés, tout en stimulant la croissance économique à travers des services d’eau, de navigation et d’agriculture durable », a déclaré M. Souaré. Il a souligné que « 100 % du financement est dédié à la lutte contre les effets du changement climatique, ce qui en fait un projet emblématique du portefeuille climatique de la Banque ».



Le programme ambitionne d’améliorer la gestion durable des ressources hydriques partagées du bassin transfrontalier de l’Oubangui, tout en favorisant le développement d’infrastructures essentielles à la sécurisation de l’eau pour les populations, l’agriculture et les industries de transformation des produits agricoles.



Il prévoit également le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et régionaux, notamment la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), en matière de gouvernance des ressources en eau et de gestion intégrée du bassin.



La composante centrafricaine du programme prévoit notamment la construction d’une nouvelle station de pompage d’eau brute de 6 500 m³/h, une unité de traitement d’eau de même capacité, une station de stockage de 50 000 m³, l’extension de 208 kilomètres de réseau de distribution, la réalisation de 15 000 branchements sociaux ainsi que la construction du nouveau siège de la Société de distribution d’eau en Centrafrique (SODECA). La zone d’intervention du programme couvre les provinces de Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et de de Mongala en RDC, ainsi que le Grand Bangui en Centrafrique.



Plus de 2,4 millions de personnes (dont 51 % de femmes), bénéficieront directement du projet. 69 % de ces bénéficiaires vivent en situation de pauvreté absolue, tandis que 71 % sont des jeunes, dont au moins 50 % de filles. Le projet génèrera 3 400 emplois, dont 1 200 permanents, grâce aux travaux d’infrastructure, aux formations à l’entrepreneuriat, à la fourniture de services d’eau et d’assainissement, et à l’amélioration de la navigation fluviale.



Par ailleurs, en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), un programme spécifique de résilience et de cohésion sociale sera mis en œuvre au profit de 25 000 personnes. En matière de gouvernance, le projet prévoit de renforcer les capacités de plus de 1300 acteurs. 100 % des femmes ciblées bénéficieront de renforcement de compétences au sein des institutions nationales, régionales et communautaires impliquées dans la préservation des ressources partagées.





