Cameroun : Le BIR améliore la mobilité dans l'Extrême-Nord, le spectre de Boko Haram persiste





Libération des otages et tragédie personnelle

Une traque menée par les forces camerounaises, incluant le BIR, la Gendarmerie et l'Armée, en coordination avec la Force Multinationale et les comités de vigilance, a conduit à la libération de 13 otages à l'intérieur du territoire nigérian. Parmi eux figuraient trois Tchadiens et dix élèves camerounais enlevés la veille.





Recevant les enfants à Maroua, le Gouverneur de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, a confirmé la libération tout en annonçant une triste nouvelle. « Malheureusement, monsieur Bessala Bryan a été tué », a-t-il déclaré.





L’exécution sommaire de Bryan Bessala, faute de non-paiement de rançon, a provoqué une vive émotion dans le pays. La mère, dont les cinq enfants avaient été kidnappés dans le bus, a appris la mort de son fils alors que des lanceurs d’alerte et des citoyens avaient réussi à lever près de 6 000 000 FCFA en 24 heures pour aider à payer les rançons exigées. L'aide est malheureusement arrivée trop tard.





Ces enlèvements rappellent que, malgré un affaiblissement notable ces dernières années, la secte Boko Haram reste active dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad. Le silence initial du gouvernement camerounais suite à l’attaque avait été dénoncé par l’opposition et la société civile, appelant à une communication plus rapide sur cette menace persistante.

