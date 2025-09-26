AFRIQUE

Nigeria : Attaque meurtrière sur l'axe Pulka-Kerawa, pertes signalées au sein de l'armée et du comité de vigilance

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Septembre 2025

Une attaque de Boko Haram a eu lieu vendredi 26 septembre entre Pulka et Kerawa, dans le nord-est du Nigeria, ciblant un convoi de l'armée nigériane et des miliciens des Civilian Joint Task Force (CJTF). L'embuscade est attribuée aux factions de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) et de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS).