Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Nigeria : Attaque meurtrière sur l'axe Pulka-Kerawa, pertes signalées au sein de l'armée et du comité de vigilance


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Une attaque de Boko Haram a eu lieu vendredi 26 septembre entre Pulka et Kerawa, dans le nord-est du Nigeria, ciblant un convoi de l'armée nigériane et des miliciens des Civilian Joint Task Force (CJTF). L'embuscade est attribuée aux factions de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) et de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS).


Nigeria : Attaque meurtrière sur l'axe Pulka-Kerawa, pertes signalées au sein de l'armée et du comité de vigilance



Selon les premières informations, l'attaque a causé la destruction de plusieurs véhicules du convoi et a entraîné la mort d'au moins un milicien du CJTF. Des images circulant sur place montrent des véhicules détruits et des pertes au sein du CJTF, une force locale supplétive de l'armée.

Nigeria : Attaque meurtrière sur l'axe Pulka-Kerawa, pertes signalées au sein de l'armée et du comité de vigilance




La zone est connue pour être le théâtre d'opérations des deux groupes jihadistes, ISWAP et JAS. Jusqu'à présent, l'attaque n'a été revendiquée par aucun groupe. Les bilans définitifs des pertes côté militaire et CJTF restent à confirmer.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad : Les jeunes de Sissi et Dougoul s’engagent dans la lutte contre le choléra

Tchad : Les jeunes de Sissi et Dougoul s’engagent dans la lutte contre le choléra

Tchad : 18 mois de prison avec sursis pour menaces de mort envers son père Tchad : 18 mois de prison avec sursis pour menaces de mort envers son père 26/09/2025

Populaires

Clôture de la formation en renforcement de capacités des cadres de l’ONAPE

26/09/2025

Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi

26/09/2025

Tchad : nomination d'un PCA de la société TCHADELEC

26/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter