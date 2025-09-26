Nigeria : Attaque meurtrière sur l'axe Pulka-Kerawa, pertes signalées au sein de l'armée et du comité de vigilance

Selon les premières informations, l'attaque a causé la destruction de plusieurs véhicules du convoi et a entraîné la mort d'au moins un milicien du CJTF. Des images circulant sur place montrent des véhicules détruits et des pertes au sein du CJTF, une force locale supplétive de l'armée.
La zone est connue pour être le théâtre d'opérations des deux groupes jihadistes, ISWAP et JAS. Jusqu'à présent, l'attaque n'a été revendiquée par aucun groupe. Les bilans définitifs des pertes côté militaire et CJTF restent à confirmer.