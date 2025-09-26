Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Atelier sur la cartographie des pistes de transhumance pour la stabilité dans le Logone-et-Chari


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Kousséri, 25 septembre 2025 | Un atelier de restitution de la cartographie des pistes de transhumance et de partage d’expériences sur la transhumance transfrontalière sécurisée entre le Cameroun et le Tchad s'est tenu à Kousséri, dans le cadre du Projet de Relance et de Développement de la région du Lac Tchad (PROLAC).


  Portée par PROLAC-Cameroun et financée par la Banque mondiale et l'OIM (Agence des Nations Unies pour les migrations), cette initiative vise à réduire les conflits liés aux couloirs de transhumance et à renforcer la cohésion sociale dans les communautés riveraines du département du Logone-et-Chari.
 

Mobilisation des acteurs clés

 
L’atelier a réuni un large éventail de parties prenantes, soulignant l'approche intersectorielle et transfrontalière du projet :
  • Le Préfet du Logone-et-Chari.
  • Les Coordonnateurs nationaux du PROLAC pour le Cameroun et le Tchad.
  • Les experts de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).
  • Les représentants des transhumants et des éleveurs, et les leaders traditionnels.
  • Les représentants des ministères sectoriels des deux pays.
  • Le bureau de zone de l’OIM à Kousséri et ses partenaires internationaux d'implémentation.
 

Contexte sécuritaire

 
Il est rappelé que la région du Lac Tchad est confrontée à une insécurité persistante et à des conflits intercommunautaires. L’OIM soutient activement les efforts du gouvernement camerounais à travers des actions de réconciliation, de dialogue communautaire et de stabilisation afin d'apaiser durablement la région.
Peter Kum
