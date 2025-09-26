Cameroun : Atelier sur la cartographie des pistes de transhumance pour la stabilité dans le Logone-et-Chari

Mobilisation des acteurs clés

Le Préfet du Logone-et-Chari.

Les Coordonnateurs nationaux du PROLAC pour le Cameroun et le Tchad.

Les experts de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).

Les représentants des transhumants et des éleveurs, et les leaders traditionnels.

Les représentants des ministères sectoriels des deux pays.

Le bureau de zone de l’OIM à Kousséri et ses partenaires internationaux d'implémentation.

Contexte sécuritaire

Portée par PROLAC-Cameroun et financée par la Banque mondiale et l'OIM (Agence des Nations Unies pour les migrations), cette initiative vise à réduire les conflits liés aux couloirs de transhumance et à renforcer la cohésion sociale dans les communautés riveraines du département du Logone-et-Chari.L’atelier a réuni un large éventail de parties prenantes, soulignant l'approche intersectorielle et transfrontalière du projet :Il est rappelé que la région du Lac Tchad est confrontée à une insécurité persistante et à des conflits intercommunautaires. L’OIM soutient activement les efforts du gouvernement camerounais à travers des actions de réconciliation, de dialogue communautaire et de stabilisation afin d'apaiser durablement la région.