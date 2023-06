"La RCA ne doit pas servir à la déstabilisation du Tchad", premier ministre Félix Moloua

Lors d'un rassemblement à Bedaka, Mme Rugwabiza a exprimé sa gratitude envers la population de Lim-Pende pour sa tradition d'hospitalité légendaire envers les réfugiés tchadiens. Au nom de la communauté internationale, elle a remercié l'ensemble de la RCA pour l'accueil accordé à ces "frères tchadiens" contraints de quitter leur pays. Elle a encouragé les demandeurs d'asile tchadiens à respecter les lois de la République centrafricaine et à vivre en paix avec les autochtones, tout en les assurant de son plaidoyer auprès des bailleurs de fonds humanitaires en vue de leur fournir une assistance.



Dans son discours, le premier ministre a exprimé sa joie de rencontrer la population de Bedaka et a transmis les salutations du Président de la République, Faustin Archange Touadéra. Il a affirmé que les préoccupations de la population concernant l'accès à l'eau potable et la situation des réfugiés seraient prises en compte, soulignant que l'aide apportée ce jour n'était que le début du soutien de l'État centrafricain et de ses partenaires humanitaires. Il a appelé la population autochtone à vivre en paix avec les demandeurs d'asile tchadiens. Par ailleurs, il a souligné l'importance de la neutralité des réfugiés pendant leur séjour en RCA, en insistant sur le fait que la RCA ne devait pas être utilisée comme base de déstabilisation du Tchad. Toute personne impliquée dans des activités de déstabilisation serait remise aux autorités. Le Premier Ministre a également exprimé sa solidarité envers le Tchad, un pays voisin, en espérant qu'il retrouverait la paix.



La population de Bedaka est passée de 6 000 habitants à plus de 22 000 en raison des troubles dans le sud-ouest du Tchad. Les services du HCR et de la Commission Nationale des Réfugiés travaillent à recenser les demandeurs d'asile et à leur délivrer des documents d'identification.



Située à seulement 3 kilomètres de la frontière entre la RCA et le Tchad, Bedaka est principalement une communauté agricole cultivant du sorgho, du tabac et pratiquant l'élevage. La commune se trouve à 20 minutes en hélicoptère de Paoua, chef-lieu de Lim-Pende.