La RCA obtient un nouveau financement de la Banque mondiale pour le développement des infrastructures

Lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le projet régional des voies navigables en Afrique centrale, destiné à la RCA et à la République du Congo. Cette subvention d'un montant équivalent à 240 millions de dollars, soit 144 571 278 000 de F CFA, contribuera au renforcement de l'efficacité du transport et du commerce, ainsi qu'à la résilience des infrastructures le long des corridors routiers entre les deux pays.



Ce financement complémente le projet corridor 13 déjà soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC). Il permettra à la RCA de développer ses infrastructures routières, favorisant ainsi les échanges commerciaux avec l'extérieur et créant de nouvelles opportunités économiques pour la population.



Ce succès financier témoigne de la confiance retrouvée des bailleurs de fonds envers la RCA, grâce aux réformes entreprises pour assainir les finances de l'État. Sous la direction éclairée du Président Faustin Archange Touadéra et avec le soutien du gouvernement de M. Félix Moloua, Premier Ministre et Chef du Gouvernement, le pays est en mesure de réaliser d'importants projets d'infrastructures qui contribueront à la croissance économique et à la prospérité du pays.



Le développement des infrastructures est un pilier essentiel de la vision politique du Président Touadéra et du discours programmatique du Premier Ministre Moloua. En favorisant une société plus inclusive, en stimulant une économie ouverte à la concurrence et en renforçant les capacités de la population, la RCA s'engage sur la voie d'un développement durable et prospère.



Le financement de ce nouveau projet, en complément du corridor 13, un itinéraire multimodal reliant plusieurs pays de la région, ouvrira de nouvelles opportunités commerciales pour la RCA. En se connectant au commerce international, le pays pourra accroître sa compétitivité économique et bénéficier des avantages d'une économie ouverte.



Le lancement imminent de ce projet marquera une étape cruciale dans la concrétisation d'une économie concurrentielle en République centrafricaine. La construction et le développement des infrastructures routières sont des jalons indispensables sur la voie du développement et de l'intégration régionale.