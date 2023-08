POLITIQUE "La Renaissance du Tchad" : un nouveau parti pour une ère de justice, paix et prospérité

Alwihda Info | Par Béchir Ahmat Boukhari - 14 Août 2023



N'Djamena - Le président du parti La Renaissance du Tchad a tenu une conférence de presse ce matin du 10 août au centre Al-Mouna.

Hadid David, président du parti La Renaissance du Tchad, a souligné que le parti, à travers ses actions, appelle tous les compatriotes de différentes couches à s'unir pour répondre à la cherté de la vie, au chômage, au manque de stabilité politique et à la mauvaise gouvernance, afin d'aboutir à un Tchad uni et fort. Il a rappelé que les Tchadiens ne devraient plus souffrir ou revivre les pages sombres de l'histoire du pays. Dans cette optique, ils invitent tous les intéressés à saisir l'opportunité offerte par la "Renaissance du Tchad" et à travailler main dans la main pour construire le Tchad qu'ils souhaitent.



Le parti est né de la volonté de patriotisme, de justice et d'égalité. La Renaissance du Tchad envisage un plan politique visant à faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi, à améliorer la sécurité, à soutenir les systèmes agro-pastoraux et à protéger la biodiversité. L'objectif est également d'améliorer l'accès des populations aux services essentiels, de favoriser la gouvernance et la cohésion sociale pour la paix, et de superviser l'exploitation rationnelle et équitable des ressources naturelles du pays, telles que le pétrole, le coton, l'or et les diamants, qui ont le potentiel d'éradication de la pauvreté et de contribution à l'économie nationale.



Le temps des discours vides est révolu. Le peuple tchadien souhaite un discours rassembleur qui encourage la coopération, la cohabitation pacifique et le dépassement des divisions dans la société.



La Renaissance du Tchad proposera prochainement au gouvernement des solutions face à d'éventuelles crises d'insécurité alimentaire et à la crise humanitaire régionale, notamment en accueillant un grand nombre de réfugiés soudanais et de personnes déplacées. Avec la Renaissance du Tchad, tous les Tchadiens auront le droit de rêver dans leur vie.



"Après avoir été trop longtemps trompés par des politiciens aux intérêts personnels, cette histoire ne se répétera plus. Il est temps de se réveiller et de discuter de notre avenir", indique le parti.



Le président lance un appel à tous les citoyens attachés à la paix, à la liberté et à la justice sociale de se joindre à la Renaissance du Tchad pour construire un Tchad debout et prospère.



Le projet de société vise à réaffirmer l'unité nationale et à lutter contre la corruption, le tribalisme et les détournements de fonds publics. Pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale constamment menacées, le Parti La Renaissance du Tchad opte pour un État unitaire décentralisé afin de renforcer la cohésion nationale et de garantir le développement intégral du pays dans un monde en mutation vers de vastes ensembles sous-régionaux et mondiaux. L'objectif est de créer un État laïc, social, démocratique, fort et prospère.



La Renaissance du Tchad (RT) a officiellement obtenu l'autorisation de fonctionner du ministère de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la Bonne Gouvernance le 3 août 2023. Enregistrée le 2 mai 2023 au registre des partis politiques 2023, sous le folio N°575, cette nouvelle formation politique est connue sous le nom de "La Renaissance du Tchad" ou "RT", avec pour devise : Justice-Fraternité-Développement. Cette nouvelle formation politique est composée de cinq membres du Bureau Exécutif National.





