La Représentation de l’OMS au Togo témoigne sa reconnaissance aux artisans de l’éradication du poliovirus sauvage au Togo et en Afrique

Le Togo a été certifié [KL1] libéré du poliovirus sauvage depuis Octobre 2007 par l’Organisation Mondiale de la Santé

Mais en Afrique, le dernier cas de poliovirus sauvage a été détecté au Nigéria en Aout 2016 et depuis, grâce aux efforts combinés des gouvernements, des agents de santé, des familles, des partenaires techniques et financiers le continent s’est également libéré de cette maladie qui a sévi pendant longtemps, causant des infirmités, des handicaps ou ôtant la vie à des milliers d’enfants sur le continent. Cette éradication a été célébrée le 25 Aout 2020 durant le 70è comité régional de l’OMS Afrique.

A la suite de cette célébration, la représentation nationale de l’Organisation a décidé de rendre hommage aux pionniers, aux responsables et personnes impliqués dans cette lutte au Togo.

C’est ainsi que le mardi 02 Septembre, les membres du Comités National des Experts Polio (CNEP), Comité National de Certification (CNC), Groupe Technique de confinement (GTC) ont été reçus et félicité par la Représentantante de l’OMS au Togo Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane, au cours d’une cérémonie sobre mais solennelle, dans le strict respect des mesures barrières en cette période de crise sanitaire à COVID-19 : "Nous sommes là pour reconnaitre les divers efforts de l’Etat, des Agents de Santé Communautaires (ASC), des parents, des membres des différents comités ... pour atteindre ce résultat. C’est votre engagement, votre abnégation qui ont permis aujourd’hui d’être libéré de ce virus. Nous vous exhortons à continuer de véhiculer l’amour que vous manifestez à votre pays afin de le transmettre à la jeune génération qui vous suit. " a déclaré Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, Représentante de l'OMS au Togo

"Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui, après des années de travail acharné, de veillée, de remise en cause...pour nous assurer que la polio sauvage ne sévit plus dans notre pays. Nos pensées pieuses aux camarades pionniers de cette lutte qui nous ont quitté en chemin !" a réenchéri Pr Mireille David, Présidente du Conseil National de Certification

"Nous sommes ici aujourd'hui grâce à ces mamans qui ont bravé l'interdiction de leur mari, ces papas et communautés qui ont accepté que leurs enfants soient examinés, vaccinés, ces ASC qui ont bravé vents et marées pour donner aux enfants les 2 goutes salvatrices" s'est enfin réjoui Pr DOUTI Nadiedjoa, Président du Conseil National des Experts Polio

Bien que le poliovirus sauvage soit éradiqué du Togo et de l’Afrique, il continue de sévir dans deux pays asiatiques, plus précisément en Afghanistan et [KL2] Pakistan.

Le Togo comme certains autres pays africains fait face depuis quelques temps à la poliomyélite dérivée de souche vaccinale et des campagnes de vaccination sont régulièrement organisées pour éradiquer également ce type de poliomyélite.

