La Russie "condamne fermement l'attaque terroriste contre les dirigeants légitimes du Tchad"

Dans une intervention nocturne à la Télévision nationale, le ministre d’État porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a apporté des précisions sur les événements survenus aux abords du Palais présidentiel dans la soirée du 8 janvier 2024.



Selon Abderaman Koulamallah, un groupe de 24 individus, décrit comme un « ramassis de bandes de nickeclés », a tenté de pénétrer dans l’enceinte de la Présidence. Ces assaillants, arrivés à bord d’un véhicule, ont été immobilisés suite à une panne mécanique devant le Palais. Profitant de cette situation, ils sont descendus de manière violente, armés de couteaux et de coupe-coupe, et ont attaqué les gardes présents sur les lieux.



« Ils ont poignardé quatre gardes, tuant l’un d’eux et blessant grièvement deux autres. Un quatrième garde a également été blessé, mais sa vie n’est pas en danger », a expliqué le ministre. Les assaillants ont réussi à pénétrer à une courte distance à l’intérieur de la Présidence avant d’être neutralisés par les forces de sécurité.



Un groupe désorganisé et sous influence



Le ministre a révélé que les assaillants étaient visiblement sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. « Nous avons trouvé sur eux de petites bouteilles d’alcool, probablement du whisky, ainsi que des traces de drogue. Ils étaient complètement désorientés », a-t-il déclaré. Sur les 24 individus, 18 ont été tués lors de l’affrontement, tandis que les six survivants ont été arrêtés et placés entre les mains de la justice.



Abderaman Koulamallah a écarté la piste terroriste, qualifiant l’attaque de « tentative désordonnée et incompréhensible ». « Ce ne sont pas des terroristes. Ils n’avaient aucune arme de guerre, seulement des armes blanches et des amulettes. On dirait qu’on leur a dit que les balles n’auraient aucun effet sur eux, mais manifestement, ce n’était pas le cas », a-t-il ironisé.