La Russie "déconseille tout voyage au Tchad"

"Le ministère russe des Affaires étrangères déconseille tout voyage au Tchad, sauf en cas de nécessité absolue, jusqu’à ce que la situation se normalise et qu’il existe des garanties de sécurité crédibles", a déclaré ce jeudi le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères Ivan Netchaïev lors d’un point de presse.



Il a ajouté que le ministère russe saluait l’achèvement du dialogue national inclusif au Tchad en octobre 2022 et considérait sa décision comme une étape importante vers la stabilité politique interne dans le pays.



Selon le porte-parole adjoint, la situation sécuritaire au Tchad reste difficile, avec la menace d’intervention dans le territoire du pays des combattants de l’opposition armée stationnés en Libye et au Soudan voisins. D’après lui, les militaires tchadiens luttent contre les groupes extrémistes Boko Haram et État islamique (EI) en Afrique de l’Ouest.