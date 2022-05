La Russie et le Mali entendent densifier leur coopération bilatérale

Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov s'est entretenu le 20 mai avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali Abdulai Diop, qui est à Moscou en visite de travail.



Lors des négociations, une attention particulière a été portée à la situation au Mali. Selon les estimations générales, la situation en matière de sécurité reste extrêmement difficile. Il a été découvert que l'augmentation des activités terroristes constitue une menace directe pour la souveraineté du pays. Du côté russe, il a été souligné que dans ces circonstances, les autorités de transition maliennes prennent des mesures ciblées pour parvenir à l'unité et à la stabilité intrapolitiques. Des travaux programmés sont en cours pour préparer des élections démocratiques libres.



Les questions d'actualité de l'activation de la coopération russo-malienne dans les domaines politique, commercial-économique, humanitaire et autres ont été discutées de manière constructive. Les perspectives d'expansion des contacts d'affaires entre Moscou et Bamako, la mise en œuvre de projets communs dans le développement et le développement des réserves de matières premières minérales, l'énergie, le développement des infrastructures et l'agriculture ont été évoqués.



Les ministres ont tenu un débat approfondi sur les principaux sujets de l'ordre du jour mondial et régional, y compris la situation en Ukraine. L'accent a été mis sur le règlement des conflits et la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, y compris dans la région du Saharo-Sahel et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La priorité des méthodes politico-diplomatiques pour débloquer les situations de crise sera mise en évidence avec le rôle de premier plan des Africains eux-mêmes et l'appui de la communauté internationale.



Un haut niveau d'entente politique entre la Russie et le Mali et la volonté de renforcer la coopération au sein de l'ONU et d'autres formats multilatéraux ont été confirmés.