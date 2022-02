La Russie exclue de la Coupe du monde de football

Après une première série de décisions adoptées par le Conseil de la FIFA et le Comité Exécutif de l’UEFA, qui se réservaient le droit de prendre des mesures supplémentaires, la FIFA et l’UEFA ont décidé ce 28 février 2022 de suspendre de leurs compétitions l’ensemble des équipes russes - sélections nationales ou clubs - jusqu’à nouvel ordre.



Cette décision a été adoptée par le Bureau du Conseil de la FIFA et le Comité Exécutif de l’UEFA, les plus hauts organes décisionnaires des deux institutions en cas de question urgente sur laquelle statuer.



"Le football affiche sa totale unité et se veut pleinement solidaire de toutes les personnes touchées en Ukraine", affirment la FIFA et l'UEFA.



Les deux présidents espèrent que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse de nouveau être un vecteur d’unité et de paix entre les peuples.