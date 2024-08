Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé la ferme intention de la Russie de continuer à apporter son soutien nécessaire au Mali. L'objectif de ce soutien est de permettre au Mali de résoudre ses problèmes socio-économiques urgents.



La Russie souhaite également renforcer les capacités de combat des forces armées nationales maliennes. La Russie entend former le personnel militaire et les forces de l'ordre maliennes afin qu'ils puissent faire face aux menaces terroristes persistantes au Mali.



Cet engagement russe s'inscrit dans le cadre d'un entretien téléphonique entre le ministre russe Sergueï Lavrov et son homologue malien, Abdoulaye Diop, qui a eu lieu le jeudi 1er août 2023.



Donc, la Russie réaffirme son soutien multiforme au Mali pour l'aider à relever ses défis sécuritaires, économiques et de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité face à la menace terroriste.