La Secrétaire Générale évoque les perturbations actuelles, le plan d’aide Covid-19 et l'éveil des consciences au Sommet du football Mondial

La Secrétaire Générale de la FIFA (https://www.FIFA.com/) Fatma Samoura a participé à la session de clôture du Sommet du football mondial (https://bit.ly/33sLFDG), en direct. Cette conversation à bâtons rompus a notamment porté sur les perturbations que connaît actuellement le football mondial, l'éveil des consciences et les répercussions du plan d’aide Covid-19 de la FIFA sur le football mondial.

Au cours de cet entretien mené par la présentatrice sud-africaine Carol Tshabalala, Fatma Samoura a évoqué les effets de la pandémie de Covid-19, ainsi que les mesures prises par la FIFA pour préserver et protéger le football en ces temps troublés.

"Le plan d’aide Covid-19 de la FIFA a été conçu pour aider nos associations membres et les six confédérations à répondre aux défis liés à la pandémie. Nous avons donc mis la somme d’USD 1,5 milliard à leur disposition, via des fonds de soutien. Ce plan constitue une grande première. Il a été pensé pour traduire la solidarité du football en actes : USD 1 million a été attribué à chaque association membre pour protéger et relancer le football. En outre, les associations recevront USD 500 000 réservés au football féminin. Elles pourront enfin demander des prêts à taux zéro d’un montant pouvant aller jusqu’à USD 5 millions,"

Éveil des consciences

Interrogée sur les perturbations actuelles, la Secrétaire Générale de la FIFA a réitéré sa vision d'un football moteur du changement. Elle a également souligné les nombreux progrès réalisés par la FIFA depuis la crise traversée en 2015 : création d'une Commission d’Audit et de Conformité pour conseiller, aider et accompagner le Conseil de la FIFA dans sa mission de contrôle des questions de finances et de conformité, du respect du Règlement de gouvernance de la FIFA et de l’utilisation des fonds de développement ; création de la sous-division de conformité de la FIFA pour protéger l’intégrité du football ; évaluations rigoureuses de l’éligibilité des candidats au sein de l’ensemble des organes de la FIFA et procédures de candidature renforcées pour l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA masculines et féminines.

Sur la question de l'éveil des consciences, Fatma Samoura a rappelé que le Président de la FIFA Gianni Infantino a apporté une contribution significative au débat en nommant une femme au poste de Secrétaire Générale de la FIFA. Plus globalement, la mixité est désormais de rigueur au sein des commissions de la FIFA et de ses 211 associations membres. Elle a insisté sur l’engagement de la FIFA au service du développement du football féminin, à travers des investissements d’USD 1 milliard pour le cycle 2019-2022. La division du Football féminin a, pour sa part, organisé plus de 500 sessions en ligne avec les associations membres pour les aider à protéger le football féminin pendant la pandémie.

De plus, la FIFA contribue au réveil des consciences en s’attaquant frontalement au problème du racisme : "La réponse de la FIFA à la mort tragique de George Floyd prouve que nous sommes devenus une organisation moderne, en phase avec les questions qui agitent nos sociétés. Bien entendu, le réveil des consciences est un combat à long terme, mais je suis fière de pouvoir affirmer qu’aujourd’hui plus que jamais, la diversité, la bienveillance et la volonté d’utiliser le football comme un outil au service du progrès sont de mise à la FIFA".

En conclusion, la Secrétaire Générale de la FIFA a estimé que la pandémie pouvait être perçue comme une opportunité de remodeler le football mondial. "Au cours des derniers mois, le monde est entré dans un état de semi-hibernation. Cependant, ces événements nous ont donné l’occasion de prendre conscience de ce qui compte vraiment et de réfléchir à la façon dont nous voulons changer le monde du football, pour le rendre plus résistant aux pandémies comme celle que nous vivons actuellement, mais aussi pour qu'il continue d'apporter de la joie dans nos vies."

