La Smart City Alger accueillera le « Smart Cities Global Technology & Investment Summit », l’occasion de pr ésenter les dernières nouveautés en technologies et stratégies d’investissement

L’inauguration du [Smart Cities Global Technology & Investment Summit 2018](http://www.smartcityalgiers.com/) ([www.SmartCityAlgiers.com](http://www.smartcityalgiers.com/)) aura lieu au CIC Alger (Centre International de Conférences Alger), au sein de la Smart City Alger, les 27 et 28 juin prochains, l’occasion d’échanger sur les opportunités de développement et de partenariat de Smart Cities,… Read more on https://tmt.africa-newsroom.com/press/smart-cities-global-summit-to-take-place-in-afr...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...