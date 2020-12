La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce exécute sa première transaction de Confirmation de Lettre de Crédit

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a confirmé la première lettre de crédit en faveur du Groupe Chimique Tunisien dans le cadre de son nouveau produit de Confirmation de Lettre de Crédit (LC) récemment lancé.

La LC qui a été émise par la City Bank Ltd Bangladesh a facilité l'expédition en temps voulu d'engrais depuis la Tunisie au Bangladesh, un flux commercial intra-OCI. L'importation permettra au groupe Noapara, l'importateur, de faciliter la fourniture d'engrais très recherchés par les agriculteurs, essentiels pour la production d'aliments de base du pays.

L'instrument autonome de Confirmation de Lettre de Crédit récemment lancé par l'ITFC est accessible à tous les profils de clients mais vise principalement les PME, permettant aux exportateurs d'atténuer les risques liés à leurs ventes.

Commentant l'importance de la transaction, M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l'ITFC, a déclaré : "L'ITFC est ravie d'avoir franchi une nouvelle étape cruciale dans l'amélioration des produits et solutions de financement du commerce visant à soutenir les clients du secteur privé, afin de faire progresser les opérations commerciales et d'améliorer les moyens de subsistance. La facilité de Confirmation de Lettre de Crédit accordée à la City Bank Ltd Bangladesh a facilité l'approvisionnement en engrais, qui est essentiel pour la sécurité alimentaire du Bangladesh. L'agriculture est le plus grand secteur d'emploi du pays, employant environ 38 % de la population active du pays et l'importation en temps voulu d'engrais du Groupe Chimique Tunisien contribue à sécuriser et à soutenir ces emplois".

Commentant la confirmation de Lettre de Crédit de l'ITFC, le Directeur Général Adjoint de la City Bank Ltd Bangladesh et Responsable des services bancaires de gros, des services commerciaux, des PME-PMI et de la micro-finance, Sheikh Mohammad Maroof, a déclaré : "C'est un privilège pour la City Bank d'être le partenaire de l'ITFC dans sa première transaction de confirmation de Lettre de Crédit. Nous apprécions les efforts continus de l'ITFC pour améliorer les facilités commerciales entre les pays membres de l'OCI, y compris le Bangladesh. Nous nous réjouissons du développement de l'agriculture et du secteur privé du Bangladesh avec le soutien de l'ITFC".

Md. Saidur Rahman, directeur général du groupe Noapara, a déclaré : "Je tiens à remercier la City Bank et l'ITFC pour la bonne exécution de la transaction. Ce partenariat a considérablement amélioré la valeur que nous pouvons offrir aux utilisateurs finaux des engrais, nos agriculteurs".

Le produit de Confirmation de Lettre de Crédit de l'ITFC est structuré pour permettre aux exportateurs d'obtenir l'assurance d'une institution financière multilatérale pour garantir le paiement tout en atténuant les risques de crédit et de la part des banques émettrices de lettres de crédit.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.