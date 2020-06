La Télévision par Satellite Gagne en Popularité au Ghana et au Nigéria

Les résultats de l’étude SES montrent que la réception de la télévision par satellite augmente de 23% au Nigeria et de 19% au Ghana en 2019 par rapport à la dernière enquête menée il y a deux ans ; Aujourd’hui, SES (www.SES.com) dessert 35 millions de foyers TV à travers le continent africain.

SES, le leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, dévoile les résultats de son enquête annuelle Satellite Monitor pour l’Afrique. L’enquête révèle une croissance constante de la pénétration de la télévision par satellite sur le continent. L'étude sur la réception TV montre également une augmentation de la couverture de SES, passant de 33 millions de foyers africains en 2018 à 35 millions de foyers en 2019.

Les résultats 2019 de l’étude Satellite Monitor révèlent que 11,8 millions de foyers au Nigéria ont choisi le satellite comme mode de réception de la télévision, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2017, et 4,7 millions de foyers au Ghana, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2017. L'étude a également souligné que les téléviseurs haute définition (HD) sont de plus en plus populaires, déjà présents dans environ 50 % des foyers TV ghanéens et nigérians.

Les autres modes de réception de la télévision au Nigéria et au Ghana sont la télévision terrestre, le câble et l'IPTV. Selon les derniers résultats de l’étude, la télévision par satellite gagne régulièrement en popularité sur ces deux marchés, avec respectivement 70 % des foyers TV au Ghana et 33 % au Nigeria, ayant choisi le satellite comme mode de réception de la télévision – soit une augmentation de 64 % et de 27% par rapport à 2017.

Modes de réception de la télévision (en millions de foyers)

Mode de réception TV Ghana (en million de foyers) 2017 2019 Satellite 4.0 4.7 Terrestre 2.1 2.0 Câble n.a n.a IPTV n.a n.a Total 6.1 6.7

Mode de réception TV Nigéria (en million de foyers) 2017 2019 Satellite 9.7 11.8 Terrestre 25.2 24.1 Câble 0.1 0.1 IPTV <0.1 <0.1 Total 35.0 36.0

Les résultats de l’étude Satellite Monitor montrent que SES a également augmenté sa couverture sur l'ensemble du continent africain. Au-delà du nombre croissant de foyers couverts au Nigeria et au Ghana, l'étude montre que les satellites de SES atteignent 11,6 millions de foyers (satellite et terrestre) en Afrique de l'Ouest anglophone, 6,2 millions de foyers satellite en Afrique de l'Ouest francophone, 17,7 millions de foyers (satellite et terrestre) en Afrique subsaharienne et 0,9 million de foyers satellite en Afrique de l'Est.

« Les résultats de notre étude de marché annuelle Satellite Monitor démontrent que le satellite reste l'infrastructure optimale pour diffuser des centaines de chaînes de télévision avec une image de haute qualité tout en offrant une solution abordable dans la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique », a déclaré Clint Brown, Vice President of Sales and Market Development for Africa, SES Video. « Alors que la date d’arrêt de l'analogique approche dans les deux pays - 2020 au Ghana et 2021 au Nigeria -, les conclusions de l'étude Satellite Monitor de 2019 confirment que les téléspectateurs des régions qui passent au numérique sont satisfaits de la télévision par satellite et la choisissent pour sa meilleure proposition de valeur et la variété de ses offres en clair, plutôt que d'acheter du nouveau matériel et de passer à la télévision numérique terrestre ».

Cette étude de marché annuelle de SES propose une analyse complète et approfondie du marché de la télévision dans chaque pays étudié. Elle permet d’évaluer le développement des modes de réception de la télévision et la réception totale de SES sur le marché et sert de référence dans l’industrie audiovisuelle et satellite. En 2019, le Ghana et le Nigeria étaient les principaux pays africains étudiés car ils représentent les marchés de la télévision les plus dynamiques et les plus équipés en Afrique subsaharienne et ont été sondés par SES depuis 2015.

Contact presse :

Suzanne Ong

Communication externe

Tel. +352 710 725 500

suzanne.ong@ses.com

Suivez SES sur :

Social Media (https://bit.ly/3fVA3wP)

Blog (https://bit.ly/2CG45GH)

Media Library (https://bit.ly/2NtwWQB)

A propos de SES :

SES (www.SES.com) a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8300 chaînes à 367 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.SES.com.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/satellite-tv...