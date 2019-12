La basketball africa league revèle son logo officiel

La Basketball Africa League (BAL), une nouvelle ligue professionnelle composée de 12 équipes issues de toute l’Afrique et programmée pour débuter en mars 2020, a révélé aujourd’hui son logo officiel. Le nouveau logo, qui représente la silhouette d’un basketteur en train de tirer en extension sur un fond dynamique vert, jaune, rouge et bleu royal, célèbre l’empreinte panafricaine de la ligue, la diversité de l’Afrique et le riche héritage du basket-ball au sein du continent.

L’annonce a été faite aujourd’hui par le Président de la BAL, Amadou Gallo Fall, en amont du match de qualification pour la BAL à la Kigali Arena de Kigali au Rwanda, en présence du Président du Rwanda Paul Kagame, de la Ministre des Sports Aurore Mimosa Munyangaju, du Président de la FIBA Africa et du Board de la BAL Anibal Manave, du Directeur Exécutif de la FIBA Africa Alphonse Bilé, du double All-Star NBA et Président de la fédération de basket-ball du Soudan du Sud Luol Deng ainsi que de l’ancien joueur NBA Olumide Ovedeji (Nigeria).

Le logo de la BAL est inspiré par l’engagement de la NBA et de la FIBA à établir la BAL comme une ligue professionnelle de classe mondiale qui soutient l’inclusion et le développement des jeunes, qui fournit un produit divertissant pour les fans de tous âges et qui stimule la croissance économique à travers le continent.

Les couleurs du logo véhiculent plusieurs significations. Le rouge et le bleu royal le relient à la NBA, tout en symbolisant l’amour, l’énergie, la confiance et la force. Le jaune et le vert témoignent de l’optimisme, de la joie et de la sagesse de l’Afrique, tout en célébrant la santé, l’harmonie et l’environnement.

La forme du logo et l’utilisation de la silhouette d’un joueur le connectent à la structure visuelle de la famille des logos de la NBA, qui inclue ceux de la NBA, de la WNBA, de la NBA G-League et de la NBA 2K League. L’utilisation d’un joueur effectuant un tir en suspension évoque également l’un des gestes le plus fondamental du basket-ball, une vitrine du talent et des compétences qui seront affichés lorsque la saison inaugurale de la BAL commencera en mars.

« Ce logo unique reflète la nature passionnante et dynamique de notre jeu ; symbolise la richesse, la diversité et l’authenticité de notre continent et représente le basket-ball africain sur la scène mondiale », a déclaré Amadou Gallo Fall. « Ce nouveau logo deviendra non seulement synonyme de notre ligue, mais aussi des valeurs et des aspirations que la marque BAL promouvra et inspirera. »

La saison régulière inaugurale de la BAL se déroulera au Caire (Egypte), à Dakar (Sénégal), à Lagos (Nigeria), à Luanda (Angola), à Rabat (Maroc) et à Monastir (Tunisie). Kigali (Rwanda) accueillera les toutes premières Finales de la BAL. NIKE et Jordan Brand seront les équipementiers exclusifs de la nouvelle ligue professionnelle.

Le premier BAL Combine, un événement de détection de deux jours rassemblant 50 jeunes joueurs issus d’Afrique, des Etats-Unis et du monde entier, s’est déroulé plus tôt ce mois-ci à l’Hospital for Special Surgery (HSS) Training Center – le terrain d’entraînement officiel des Brooklyn Nets dans le quartier de Brooklyn à New York.

La NBA et la FIBA ont également prévu d’allouer un soutien financier et des ressources au développement perpétuel de l’écosystème du basket-ball africain, notamment sur les sujets de la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres, ainsi qu’un investissement dans les infrastructures.

L’annonce du lancement de la BAL par la NBA et la FIBA marquait l’avènement de la première ligue NBA en dehors de l’Amérique du Nord. Cette dernière a été faite lors d’un déjeuner dédié à l’Afrique au NBA All-Star 2019, à Charlotte le samedi 16 février dernier.

Des détails supplémentaires sur la BAL seront donnés à une date ultérieure.

Télécharger le logo de la Basketball Africa League en haute résolution (https://bit.ly/2MewuWd - Credit : Basketball Africa League)

À propos de la NBA :

La NBA (www.NBA.com) est une entreprise liée à l’univers du sport et des médias, construite autour de quatre ligues sportives professionnelles : la National Basket Ball Association, la Women’s National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA est très présente à l’international avec des matchs diffusés dans 215 pays dans près de 50 langues différentes et vend ses produits dans plus de 100 000 magasins répartis dans 100 pays et sur six continents. Au début de la saison 2019-20, les équipes NBA comprenaient 108 joueurs internationaux pour un record de 38 pays et territoires. Les outils digitaux de la NBA incluent la NBA TV, NBA.com, la NBA App et le NBA League Pass. La NBA a construit une des plus grandes communautés mondiales sur les réseaux sociaux, avec 1,6 milliards de likes et de followers au travers de toutes les plateformes des ligues, des équipes et des joueurs. À travers son programme NBA Cares, la ligue aborde des questions sociales importantes en travaillant avec des organisations de services à la jeunesse reconnues internationalement et qui soutiennent l'éducation, l’aide aux jeunes et à la famille ainsi que des causes liées à la santé.

À propos de la FIBA :

La FIBA (www.FIBA.basketball) - l’instance dirigeante du basket-ball à l’échelle mondiale – est une association indépendante formée par 213 Fédérations Nationales de Basketball à travers le monde. Elle est reconnue comme l’unique autorité compétente en matière de basket-ball par le CIO (Comité International Olympique).

Pour plus d’informations sur la FIBA, rendez-vous sur www.FIBA.basketball ou suivez la FIBA sur twitter.com/fiba, instagram.com/fiba et youtube.com/fiba.

