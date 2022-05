La coalition mondiale contre DAECH entend renforcer l’Afrique dans la lutte contre le terrorisme

Cette grande rencontre internationale traduit bien la volonté du Royaume Chérifien d'éradiquer le terrorisme à la racine. Cette réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech a vu la présence de 47 ministres, dont 38 chefs de diplomatie, qui ont apporté leur contribution aux thématiques axées sur la sécurité et la stabilité régionale afin de mieux faire face aux sources du terrorisme et d’extrémisme dans le continent.



Lors de cette réunion, les ministres de la Coalition ont évalué minutieusement les efforts faits dans le domaine de la stabilisation dans les zones précédemment impactées par Daech, de la communication stratégique contre la propagande de radicalisation de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers.



Organisée à l’invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger, Nasser Bourita, et du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, cette première réunion de la Coalition mondiale anti-Daech en Afrique a été l’occasion pour la poursuite de l’engagement et de la coordination internationale dans la lutte contre Daech, avec un accent particulier sur le continent africain ainsi que sur l’évolution de la menace terroriste au Moyen Orient et dans d’autres régions.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc déploie, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, une stratégie efficace, multidimensionnelle et holistique en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Selon le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger, Nasser Bourita, la coalition mondiale a décidé de renouveler sa détermination à l’Afrique dans le domaine du renforcement des capacités des États africains pour mieux faire face à la menace terroriste. Toute solution durable, dit-il, repose sur les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour vaincre le terrorisme.