La conférence #DzAlumni 2019

La conférence #DzAlumni était une conférence d’une journée qui a rassemblé des alumni de l’ambassade Américaine venus d’Algérie pour une journée complète de discours, d’ateliers, de présentations et de formations en leadership. Il a permis aux anciens élèves de nouer des contacts, de partager des expériences réussies et les lessons tirés des projets locaux et de lancer de nouvelles idées pour des initiatives de service. La conférence était une initiative développée par le Comité de pilotage des alumni et a eu lieu le 3 août à Alger.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/la-conferenc...