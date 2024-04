La conférence humanitaire de Paris appelle à la paix et à l'aide pour le Soudan

La conférence a souligné l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, tout en mettant en lumière les efforts des médiateurs à Djeddah, de l'Union africaine, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et des pays voisins. Les délégués ont rendu hommage à ces efforts, tout en exprimant une vive préoccupation pour les tragiques conséquences du conflit qui dure depuis un an.



Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme au Soudan étaient au centre des discussions. Les participants ont exhorté les parties en conflit à respecter les engagements pris à Djeddah et à cesser les hostilités. Un appel a été lancé pour un accès humanitaire sans entrave pour les populations civiles et pour que tous les acteurs étrangers cessent leur soutien armé aux parties en conflit.



L'accent a également été mis sur la nécessité d'une coordination urgente des efforts internationaux de médiation, conformément à la résolution 2724 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au communiqué de la 1185e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan a été chargé d'utiliser ses bons offices pour faciliter une médiation cohérente.



Les délégués ont réaffirmé leur détermination à remédier aux lacunes du financement de l'aide humanitaire et à obtenir des progrès concrets sur l'accès humanitaire. Un soutien accru a été promis non seulement pour le Soudan mais aussi pour les pays voisins qui assistent les réfugiés et les victimes de la guerre.



La conférence a réitéré un engagement solide pour soutenir les aspirations démocratiques du peuple soudanais et un processus inclusif, mené et dirigé par les Soudanais, pour restaurer l'ordre civil. Les États participants, incluant l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, Djibouti, et plusieurs autres, ont exprimé leur soutien unanime à cette initiative.