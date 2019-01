La défense de K.Koutché, ancien ministre de l'économie et des finances du Bénin, obtient sa liberté provisoire

M. Koutché, ancien ministre de l'Économie, Finances, et des Programmes de Dénationalisation de l'Économie et des Finances (Bénin), a été libéré aujourd'hui, 17 Janvier 2019. L'ancien ministre du Bénin était détenu de façon provisoire à la maison d'arrêt Soto del Real.



Il convient de souligner que les élections législatives ont lieu dans quelques mois et M. Koutché est l'un des candidats proposés.



La raison de sa situation découle d'une mauvaise foi d'une autorité béninoise qui a alerté Interpol à propos d'une résolution qui n'était plus valable.



Au mois d'Avril, il y avait un mandat d'arrêt contre M. Koutché qui a été revoqué, et pourtant est devenue non valable. Cépendant, ce mandat a été utilisé en septembre 2018, pour alerter Interpol de l'existence d'un mandat d'arrêt en vigueur contre celui-ci. Information qui était absolument fausse.



Évidemment, le bureau Chabaneix Abogados Penalistas, qui est en charge de la défense de l'ancien ministre béninois, a réalisé les formalités nécessaires pour obtenir la liberté provisoire et trouver la raison par laquelle M. Koutché a été détenu de façon provisoire par un mandat d'arrêt qui avait été révoqué précédemment.



Cette situation a était une atteinte à sa personne et a répondu à un comportement irrecevable de la part d'une autorité béninoise qui a alerté Interpol.



