Le Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) organise avec l’appui du Département Afrique de l’UNESCO un colloque sur « la diplomatie, l’économie et la culture au service de la paix en Afrique », qui réunira des intellectuels, chercheurs, diplomates, responsables politiques, ainsi que des représentants de la société civile et d’organisations internationales, des étudiants et médias afin de créer une plateforme de débat, d’échange et de réflexion sur les moyens et méthodes alternatives à l’emploi de la force, qui mobilisent la jeunesse, les femmes et les hommes, pour construire la paix en Afrique.



Le colloque aura lieu le 2 juillet prochain.