La fièvre de Lassa continue de sévir au Nigeria : 89 nouveaux cas

Bilan de l'Épidémie

2023 : Total des cas confirmés : 1 201 Total des décès : 210 Cas suspects : 8 800 États touchés : 28

Qu'est-ce que la Fièvre de Lassa ?

Nigeria

Guinée

Libéria

Sierra Leone

Transmission



Modes de Transmission

Contact direct avec les urines, les excréments ou d'autres sécrétions d'une personne contaminée, surtout en milieu hospitalier.

avec les urines, les excréments ou d'autres sécrétions d'une personne contaminée, surtout en milieu hospitalier. Inhalation d'air contaminé par des particules en suspension.

d'air contaminé par des particules en suspension. Transmission par voie sexuelle a également été signalée.

La fièvre de Lassa continue de se propager, avecetenregistrés au cours de la deuxième semaine de janvier 2025, selon l'agence nationale de la Santé.Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) a rapporté que les nouveaux cas ont été confirmés dansdu pays. Le bilan total des contaminations en 2025 s'élève à, dontEn 2023,des cas confirmés ont été signalés dans les États d'etLa fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique causée par le virus, un membre de la famille des. Ce virus est endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment :Le virus se transmet à l'homme par contact avec des aliments ou des articles contaminés par les urines ou les matières fécales du Mastomys natalensis, un petit rongeur péri-domestique. Les rongeurs vivent souvent à proximité ou à l'intérieur des habitations, et leur taux d'infection peut atteindre 80 %.La situation de la fièvre de Lassa au Nigeria nécessite une attention accrue et des mesures de santé publique renforcées pour contrôler la propagation de cette maladie dangereuse. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation auprès des communautés sont essentielles pour minimiser les risques d'infection et protéger la santé publique.