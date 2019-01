La fondation Tony Elumelu apporte son appui à "Sèmè City"

Lagos, Nigeria, le 28 janvier 2019 - Sèmè City, la cité internationale du savoir et de l’innovation, a signé un accord de partenariat avec la Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique autonomisant les entrepreneurs africains, pour former et autonomiser 50 autres entrepreneurs béninois. Sèmè City se joindra à un nombre croissant de gouvernements, d’agences de développement et d’organisations du secteur privé qui s’associent avec la Fondation Tony Elumelu pour explorer le modèle de philanthropie durable de la Fondation visant à s’attaquer à la cause profonde de la pauvreté en Afrique tout en créant des emplois et de la richesse économique pour tous.



Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation, Sèmè City investira 250 000 dollars pour parrainer 50 entrepreneurs béninois supplémentaires dans le cadre de projets novateurs dans divers secteurs : tourisme, santé, énergie, TIC, environnement, mode, médias, divertissement et agriculture. Ce partenariat vise à fournir aux bénéficiaires les compétences nécessaires pour développer des projets à fort impact et encourager les femmes à entreprendre.



Les 50 bénéficiaires seront sélectionnés en plus des 1 000 entrepreneurs africains sélectionnés lors de la 5ème édition du programme phare de la Fondation pour l’entreprenariat. Les lauréats bénéficieront du programme de formation et de mentorat offert par la Fondation, au terme duquel ils recevront chacun 5 000 dollars de capital de démarrage pour développer leurs activités, ce qui contribuera à la création d’emplois et à la création de richesses en Afrique.



Ifeyinwa Ugochukwu, nouvelle Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu, a déclaré à propos de ce partenariat : “Nous avons toujours préconisé une collaboration entre les secteurs public et privé. Ce partenariat témoigne de notre conviction que travailler ensemble pour autonomiser les entrepreneurs africains est le seul moyen de créer un développement économique durable sur le continent”.



Claude Borna, Directeur Général de l’Agence de développement de Sèmè City, a déclaré : “Sèmè City soutient l’innovation entrepreneuriale de sorte qu’elle puisse devenir un important facteur de croissance pour stimuler la productivité, créer des emplois et contribuer à améliorer la qualité de la vie au Bénin. Avec son unique programme à grande échelle qui promeut ‘l’africapitalisme’, la Fondation Tony Elumelu est un partenaire de choix pour mener à bien notre mission de développement au Bénin d’une économie dynamique fondée sur le savoir”.



Indorama, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sont d’autres partenaires de la Fondation Tony Elumelu engagés dans l’autonomisation de nouveaux entrepreneurs.



Les entrepreneurs intéressés sont priés de s’inscrire au programme sur www.tefconnect.com.