La forme de l'État au Tchad selon Dr. Houzibé : une confrontation dans la recherche de la refondation

Le livre est préfacé par le Pr Philippe Lagrange, renommé expert en matière de droit constitutionnel.



L'ouvrage du Dr Houzibé explorera les défis et les opportunités liés au dualisme constitutionnel en ce qui concerne la forme de l'État au Tchad et comment ils peuvent contribuer à la refondation de l'État tchadien. Ce livre sera un outil précieux pour les experts en droit constitutionnel, les universitaires, les professionnels et les citoyens qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de la refondation de l'État tchadien.



Le Dr Houzibé est un expert en droit constitutionnel, avec plusieurs années d'expérience dans ce domaine.



Les lectures passionnées par les questions constitutionnelles seront comblées par la parution de ce livre, qui apporte une contribution importante à la compréhension des défis et des opportunités liés au dualisme constitutionnel en matière de forme de l'État au Tchad.