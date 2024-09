INTERNATIONAL La guerre des talents de la deep tech s'intensifie entre l'Europe et l'Amérique du Nord

Un nouveau rapport mondial sur les talents de la deep tech publié par Zeki Data révèle aujourd'hui que les États-Unis génèrent trois fois plus d'entreprises de deep tech que le Royaume-Uni, tandis que les petites startups européennes ont une concentration de talents aux compétences avancées bien plus élevée qu'en Amérique du Nord.

La guerre des talents de la deep tech : Le rapport Europe vs. North America Showdown 2024 analyse les tendances sous-jacentes de la deep tech entre l'Europe et l'Amérique du Nord en se basant sur les talents. Le rapport montre le ralentissement spectaculaire de la création de nouvelles entreprises de deep tech depuis 2020.



Zeki Data, une société britannique spécialisée dans les données sur les technologies de pointe qui évalue le potentiel futur des entreprises de ce secteur afin d'orienter les investissements et l'acquisition de talents, révèle dans son rapport que les pays prennent conscience de la nécessité d'attirer et de retenir les talents pour se doter de capacités souveraines dans les technologies de transformation qui sous-tendront la prochaine phase de la prospérité et de la sécurité nationales.



« La concurrence est rude pour attirer les talents scientifiques et techniques dont les entreprises de la deep tech ont besoin pour réaliser leurs ambitions en matière d'innovation », déclare Tom Hurd, CEO et cofondateur, Zeki Data. « Les gouvernements injectent de l'argent dans les jeunes entreprises de deep tech pour s'assurer un avantage en matière d'innovation, mais les données de Zeki montrent que le retour sur investissement est limité dans un contexte de coûts d'investissement élevés et de consolidation du marché. »



« Attirer et retenir les talents les plus innovants est le meilleur indicateur du potentiel d'innovation futur des entreprises de deep tech », ajoute Hurd. « Cela devrait être la priorité des pays et des entreprises.



Le rapport Deep Tech Talent War se concentre sur l'évolution moins étudiée des plus de 6 100 entreprises européennes et nord-américaines de la deep tech et sur les implications stratégiques de leur course à la maîtrise des nouvelles technologies. Zeki a étudié les 8 795 902 personnes que les entreprises emploient dans le monde, en particulier les 227 948 personnes ayant des compétences très avancées.



PRINCIPALES CONCLUSIONS DU RAPPORT SUR LES DONNÉES ZEKI



1. Les investissements publics ne parviennent pas à stimuler la croissance des startups : La création de nouvelles entreprises deep tech a considérablement ralenti depuis 2020 en Europe et en Amérique du Nord. Les pays ont consenti d'importants investissements financiers pour accélérer le rythme de l'innovation dans les technologies de pointe, mais en vain. Les vents contraires que sont les coûts élevés du capital et la consolidation du marché ont atténué l'effet des politiques industrielles gouvernementales.



2. Les Magnificent 7 donnent la priorité aux embauches peu coûteuses : la consolidation du marché induite par la GenAI entraîne des changements spectaculaires en matière d'embauche chez Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. Les entreprises deep tech privilégient les embauches en début de carrière, à moindre coût, et suppriment les expériences plus coûteuses.



3. Les entreprises américaines se développent deux fois plus vite que les entreprises européennes :aux États-Unis, les startups spécialisées dans les deep tech se développent deux fois plus vite que leurs homologues européennes.



4. Les entreprises de biologie de l'ingénierie peinent à passer à l'échelle supérieure : les sociétés d'ingénierie biologique restent des cibles d'acquisition intéressantes, car elles s'efforcent de devenir des entreprises de taille moyenne ou grande.



5. La technologie des batteries s'est effondrée : précédées par un exode des talents de l'énergie verte qui a commencé en 2019, les énergies renouvelables n'ont plus la cote auprès des talents, comme en témoignent les embauches qui quittent rapidement le secteur depuis 2022.



6. Le génie logiciel fait fureur : les entreprises des secteurs des semiconducteurs, de l'aérospatiale et de la défense se disputent les meilleurs talents en ingénierie logicielle, tandis qu'une grande partie du secteur de la cybersécurité semble donner la priorité aux ventes plutôt qu'aux talents dans le domaine des logiciels.



7. Les talents chinois quittent l'Occident : au niveau national, l'exode des talents chinois de la deep tech vers les entreprises occidentales s'accélère. La Chine s'est fermement imposée comme la destination de choix pour les talents chinois qui quittent les entreprises européennes et nord-américaines deep tech.





