La journaliste Zimbabwéenne Debra Matabvu remporte le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020

APO Group (www.APO-opa.com), leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, a annoncé que la journaliste Zimbabwéenne Debra Matabvu (@dmmatabvu) a remporté le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 (APO Group African Women in Media Award).

Le Prix récompense, met à l’honneur et valorise les femmes journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

La victoire de Debra a été annoncée lors de la 6e Conférence virtuelle du 6e Forum africain sur l'innovation et l'entrepreneuriat des femmes (AWIEF) (www.AWIEForum.org) qui s’est déroulée du 2 au 3 décembre 2020.

Le panel de juges du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 était le plus important et le plus influent jamais réuni pour un prix de journalisme en Afrique, et il reflétait l'importance de reconnaître l'égalité homme - femme dans le milieu des affaires et dans les médias.

APO Group avait réuni 100 personnalités, avec des icônes mondiales telles que Naomi Campbell, rejoints par des cadres supérieurs de tous les principaux secteurs du continent, de Microsoft à Dangote, de Twitter à Coca-Cola, et de Harley-Davidson à LEGO !

Pour plus d'informations sur le panel de juges, rendez-vous sur : www.bit.ly/APOawardFR

Le jury s’est prononcé sur une liste de cinq finalistes et a choisi Debra comme lauréate pour son article "Ethel defies Gokwe myth" : www.bit.ly/APOMediaAward3. L'article raconte l'histoire d'Ethel Chiwara-Mupambwa qui a défié les règles traditionnelles de la vie dans sa communauté pour devenir une femme d'affaires prospère, et la fondatrice de MoneyMart Finance (www.MoneyMartFinance.com).

Debra reçoit un prix de 2 500 USD, et sera également invitée à suivre des cours en ligne dans l'une des universités les plus respectées du monde.

Debra Matabvu est journaliste au Sunday Mail, un hebdomadaire appartenant à Zimbabwe Newspapers (Zimpapers). Elle a rejoint The Sunday Mail en 2014. Debra est titulaire d'une licence en journalisme et études des médias de la National University of Science and Technology (NUST) du Zimbabwe. Elle a également travaillé pour Reuters et est membre du programme d'accélération 2020 de l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de nouvelles (WAN-IFRA) sur le leadership des femmes dans l'information. Elle est passionnée par les questions relatives aux femmes, à l'éducation et à la santé.

Nicolas Pompigne-Mognard, Fondateur et Président d’APO Group, a déclaré : "Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à Debra. Son article passionnant sur Mme Chiwara-Mupambwa démontre la qualité du journalisme en Afrique et célèbre une véritable réussite dans notre quête d'égalité. Cette année, le prix APO Group African Women in Media Award est devenu plus important que tout ce que nous aurions pu imaginer, et cela grâce à notre incroyable jury, qui a donné de son temps précieux pour s'impliquer. APO Group reste déterminé à mettre en lumière des histoires positives et pleines d’inspiration, et à soutenir le développement du journalisme dans toute l'Afrique".

Les juges ont fait l'éloge des finalistes :

Adenike Laoye, directeur de la communication du groupe Ecobank et chef de cabinet du PDG du groupe Ecobank, a déclaré : "Toutes les histoires sont très intéressantes, et je dois dire que je suis très fière du travail accompli par ces cinq remarquables femmes entrepreneurs. Le fait que leurs histoires aient été partagées par des femmes journalistes est également très réconfortant".

Camilla Osborne, directrice de la communication de Coca-Cola Afrique australe et orientale, a déclaré : "Chacune de ces femmes journalistes est une gagnante dans mon esprit car elles représentent une détermination à mettre en évidence le pouvoir de l'entreprenariat féminin en Afrique. J'espère que toutes les journalistes présélectionnées continueront à inspirer et à partager des histoires qui donnent du pouvoir aux femmes et à leur entourage".

Samantha Muna, directrice du développement pour l'Afrique de l'Est chez Hilton Worldwide, a déclaré : "C'était un tel honneur de lire et de juger les merveilleux écrits de ces étonnantes femmes journalistes. Les histoires inspirantes qu'elles ont écrites sur de jeunes femmes entrepreneurs rendent la sélection du gagnant d'autant plus difficile que toutes les histoires répondaient aux critères de jugement".

Ben White, fondateur et PDG de VC4A, a déclaré : "Les exemples présentés sont une véritable source d'inspiration. Ce sont des histoires qui montrent comment des femmes de tous les jours surmontent des obstacles incroyables dans leur quête pour faire des choses remarquables. Cela commence avec les journalistes qui ont l'œil pour ces parcours exceptionnels et qui utilisent leur art pour raconter leurs histoires".

Amadou Diallo, directeur général Moyen-Orient et Afrique de DHL Global Forwarding, a déclaré : "Je tiens à féliciter les cinq nominés".

Yoven Moorooven, directeur général d'ENGIE Afrique, a déclaré : "Toutes les histoires sont merveilleuses, et nous pouvons voir qu'elles ont toutes changé des vies. Tous les journalistes méritent des félicitations pour ce qu'ils ont accompli et sont tous gagnants".

Clare Spurrell, responsable de la communication globale de CARE International, a déclaré : "Il était extrêmement difficile de juger, d'autant plus que tous les projets et les sujets des reportages étaient si inspirants. J'ai vraiment apprécié toutes les histoires. La compétition était très serrée".

Samantha Fuller, responsable de la communication pour l'Afrique subsaharienne à Uber, a déclaré : "C'était une compétition très serrée."

Florizelle Liser, présidente et directrice générale du Corporate Council on Africa, a déclaré : "Le choix a été difficile car tous les articles étaient bien écrits et portaient sur des femmes incroyablement inspirantes."

Sanaa Sayagh, directrice générale de Roche Maroc, a déclaré : "Toutes ces histoires sont géniales ! Il n'est pas facile de les départager".

Michael Carney, directeur du marketing régional des marchés à croissance stratégique de la Harley-Davidson Motor Company, a déclaré : "La sélection a été difficile car les cinq articles étaient bien écrits et puissants".

Coralie van den Berg, directrice générale de Rugby Afrique, a déclaré : "Les cinq articles ont constitué une excellente et inspirante lecture."

Ginikanwa Frank-Durugbor, directeur de la communication de Lafarge Africa, a déclaré : "Tous les articles étaient superbes".

Sthe Shabangu, responsable des relations publiques et de la communication pour l'Afrique de Cisco, a déclaré : "J'ai été tellement inspiré par ces histoires. Je suis très heureuse d’avoir été membre du jury".

Ashleigh Fenwick, responsable de la communication pour Microsoft Afrique du Sud, a déclaré : "Certaines histoires sont vraiment fortes - elles ont toutes été un plaisir à lire."

Le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2020 s'inscrit dans le cadre de l'engagement d’APO Group à soutenir le développement du journalisme en Afrique.

En 2019, la journaliste ougandaise Nila Yasmin (https://bit.ly/3q4wham) a remporté le prix APO Group African Women in Media Award 2019.

Visionner le message vidéo (en anglais) de la gagnante du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2019 : https://bit.ly/3g6WQHl

Le B-Roll de la cérémonie de remise des prix de l'année dernière est disponible au téléchargement : www.bit.ly/AWIEFBROLL

Plus d'informations sur le partenariat entre AWIEF et APO Group : www.bit.ly/36mzJDB

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises. Nous nous engageons auprès d’organisations privées et publiques pour les aider à renforcer leur réputation et accroître leur capital-marque dans plusieurs pays cibles d'Afrique. Notre rôle, en tant que partenaire de confiance, consiste à exploiter le pouvoir des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et au-delà. La confiance et la reconnaissance que nous avons pu acquérir auprès d’entreprises internationales, de multinationales, de gouvernements et d’ONG, nous incitent à améliorer constamment notre offre de valeur en Afrique afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nos clients les plus prestigieux sont Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : www.APO-opa.com.

À propos de l’AWIEF :

L’AWIEF (www.AWIEForum.org) est une organisation panafricaine œuvrant pour l’autonomisation économique des femmes, qui encourage et soutient l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat féminins en Afrique grâce au déploiement de multiples programmes à impact élevé. L’AWIEF s’est donné pour mission de favoriser l’inclusion économique, l’avancement et l’autonomisation des femmes en Afrique moyennant le soutien et le développement de l’entrepreneuriat. Les programmes et activités de l’AWIEF comprennent des accélérateurs d’entreprises, le renforcement des capacités et la formation, le réseautage et le mentorat, les prix AWIEF, la plateforme numérique AWIEF et la création d’une communauté AWIEF des entrepreneures africaines. Le point fort de ces activités menées tout au long de l’année est le très attendu AWIEF conference, exhibition and awards event. Cet événement annuel, qui attire un grand nombre de participants de tous les horizons professionnels et du monde entier, en est à sa cinquième édition. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AWIEForum.org.

