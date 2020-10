INTERNATIONAL La lutte contre les inégalités est essentielle pour la reprise économique post-Covid, selon des experts

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Octobre 2020







Toutefois, les universitaires affirment également que l'investissement dans l'innovation locale, l'exploitation du secteur vert et la lutte contre l'urgence climatique doivent rester des priorités essentielles pour le gouvernement, malgré la pandémie en cours et la deuxième vague imminente. Treize thèmes ont été identifiés par les experts de Manchester sur cinq sujets universels (santé, reprise économique, inégalité, croissance du secteur vert et innovation).



En ce qui concerne la reprise économique, le professeur Bart van Ark, directeur général du nouvel institut de productivité de l'Alliance Manchester Business School, déclare : "Alors que nous atténuons l'impact d'une deuxième vague de nouveaux cas sur la santé publique, il est également essentiel de préserver le niveau de vie des gens. Nous devons tout d'abord limiter le nombre de pertes d'emploi résultant directement de la crise, puis nous devons trouver une voie de reprise économique qui crée de nouveaux emplois et augmente leurs revenus".



Cela inclut les travailleurs clés et le rôle qu'ils jouent dans la société, ajoute le professeur Miguel Martinez Lucio de l'Institut pour l'emploi et l'égalité des chances : "Les travailleurs du NHS ont reçu beaucoup d'applaudissements. Il y a eu beaucoup de soutien symbolique. Mais parmi les nombreux universitaires spécialisés dans le travail et l'emploi, ce que nous commençons à réaliser, c'est que le véritable problème est que ces travailleurs doivent être récompensés financièrement".



James Baker, PDG de Graphene@Manchester, affirme qu'une autre voie vers la reprise économique est la "dévolution de l'innovation". Il explique : "Le modèle d'innovation de Manchester - concevoir, fabriquer et valider - est au cœur de ce que nous faisons ici à Manchester. Nous l'appelons souvent "make-or-break", c'est-à-dire accélérer le processus depuis la découverte initiale jusqu'aux applications et mettre rapidement les produits sur le marché.



"Alors que nous nous dirigeons vers un monde post-COVID, nous voyons maintenant que de nouveaux facteurs sont de plus en plus importants pour les clients et l'industrie. Par exemple, la nécessité de disposer de chaînes d'approvisionnement locales pour la fabrication de choses comme les équipements de protection individuelle (EPI) à utiliser localement".



Dans le cadre de cette série de conférences, des experts de renommée mondiale proposent des pistes de réflexion et des suggestions sur la manière dont la réponse mondiale à COVID-19 pourrait également servir de catalyseur pour relever d'autres défis majeurs. Certaines de ces idées constituent un changement complet dans la façon dont la société envisage actuellement toute une série de situations et de solutions mondiales.



Le professeur David Hulme, directeur exécutif du Global Development Institute, déclare : "COVID-19 a mis en lumière de nombreuses questions. Il s'agit d'une crise sanitaire et, en même temps, d'une crise économique. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de commencer à repenser certaines des façons dont le monde est gouverné et de réfléchir aux stratégies que les pays et les organisations ont adoptées".



En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, le professeur Alice Larkin, du Tyndall Centre for Climate Change Research et directrice de l'école d'ingénieurs, déclare : "Nous avons tiré deux leçons importantes de la pandémie COVID-19 jusqu'à présent. Tout d'abord, que nos priorités peuvent être différentes. Et deuxièmement, que le changement peut se produire rapidement.



"Ces observations peuvent également être exploitées pour faire face à l'urgence climatique, car avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on vous pardonnerait d'oublier que nous sommes dans le même bateau.



Pour s'attaquer aux racines de l'inégalité, en particulier pour les communautés ethniques minoritaires qui ont été frappées de manière disproportionnée par la pandémie, le professeur James Nazroo, déclare : "Les résultats de la pandémie COVID-19 montrent la nécessité d'établir une vaste enquête indépendante sur les inégalités ethniques en matière de santé, et une enquête qui se concentre sur des recommandations visant à traiter les causes fondamentales de ces inégalités profondes et de longue date". 