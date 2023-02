TCHAD La mairie de N'Djamena et les 10 communes d'arrondissements s'unissent pour une ville plus propre

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 25 Février 2023



La ville de N'djamena se met en mouvement pour rendre la ville propre. Le 9ème arrondissement de la ville a lancé l'opération ville propre ce 25 février. La cérémonie de lancement a vu la présence de la maire centrale pour la ville de N'Djamena, Fatimé Zara Douga, le maire du 9ème arrondissement Mahamat Karima et les 9 autres maires des communes.

Dans son discours de lancement, le maire du 9ème arrondissement a souligné que la journée du samedi est réservée pour la salubrité dans la ville de N'Djamena. C'est dans ce cadre que la maire de la ville de N'Djamena a accompagné les maires de tous les arrondissements de la ville pour venir appuyer le service d'hygiène et assainissement de la commune. Mahamat Karima s'est dit ravi de la collaboration qui n'existait pas par le passé. Il a réitéré son engagement et sa disponibilité pour rendre effectivement la ville propre.



La maire centrale pour la ville de N'Djamena, Fatimé Zara Douga, a souligné que la mairie centrale reste toujours à côté des 10 communes d'arrondissements pour les encourager et aussi pour leur donner un coup de main pendant leurs activités de salubrité. Elle a demandé la contribution de la population pour les aider en faisant des actes civiques et en évitant de jeter des ordures dans les rues et les sables dans les caniveaux.



L'opération ville propre de N'djamena ne s'arrête pas seulement à une journée de salubrité, mais elle se poursuivra avec les techniciens de chaque arrondissement pour que les axes de routes soient définitivement propres. Cette opération musclée de salubrité a commencé il y a quelques semaines dans le 5ème arrondissement et s'est poursuivie dans le 7ème arrondissement. La semaine prochaine, ce sera le tour du 8ème arrondissement.



La maire a appelé à l'union de tous pour se mettre ensemble pour la transformation de la ville de N'Djamena afin de la rendre propre. Elle a demandé à la population de ne pas se limiter à cette journée de salubrité, mais de continuer à être civique en évitant de jeter des ordures dans les rues et en aidant les équipes d'assainissement dans leur travail.



En fin de cérémonie, la maire a été accompagnée par les 10 autres maires d'arrondissements pour constater de visu les travaux de la route au quartier Toukra. Cet axe rend la circulation impossible aux habitants de Toukra pendant la saison pluvieuse. Bientôt, cette route sera aménagée et réduira la souffrance de circulation pour ces habitants.



L'opération ville propre de N'Djamena est un pas important dans la transformation de la ville. Les autorités locales espèrent que la population prendra part à cette initiative pour améliorer l'environnement et la qualité de vie des habitants de N'Djamena.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)