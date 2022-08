ACTUALITES La majorité des entreprises de vente au détail souhaitent activer les paiements cryptographiques : Bitcoin, Ether and Co. sont-ils les moyens de paiement du futur ?

- 12 Août 2022



Malgré la crise actuelle de la cryptographie, de nombreux investisseurs restent optimistes quant à l'avenir de la cybermonnaie. Une étude récente de Deloitte montre que de nombreuses entreprises américaines s'intéressent de plus en plus au secteur de la cryptographie - les paiements via les monnaies numériques pourraient bientôt devenir courants.



- L'expansion imminente de l'acceptation de la crypto-monnaie est très probable - Divers facteurs rendent les paiements cryptographiques encore plus difficiles - La plupart des détaillants hésitent à conserver les jetons à long terme

Des chaînes de vente au détail individuelles telles queStarbucks proposent déjà des paiements avec des devises numériques, et les Lamborghini peuvent également êtreachetées avec Bitcoin . Comme on le sait, le Bitcoin est mêmeune monnaie nationalement reconnue au Salvador et avec laquelle on trade sur bit index ai . Les cyber-monnaies sontencore à des kilomètres d'être acceptées comme moyen de paiement par tous les acteurs économiques - mais cela pourrait changer dans un avenir proche, comme le suggèreune étude Deloitte.



plus 70% des commerçants de détail ont prévu accepter les paiements cryptographiques



Près de 75% des détaillants américains prévoient d'accepter les paiements en crypto-monnaie ou en pièces stables au cours des deux prochaines années, selon une enquête de juin de Deloitte intitulée "Les commerçants se préparent pour la crypto". Tel que rapporté par CNBC, Deloitte a interrogé 2 000 dirigeants de l'industrie du commerce de détail représentant une gamme de sous-secteurs, notamment les cosmétiques, l'électronique, la mode, les transports, l'alimentation et les boissons. En permettant les paiements cryptographiques, les entreprises espèrent améliorer la satisfaction de leurs clients et élargir leur clientèle. En plus des crypto-monnaies très volatiles telles que Bitcoin et Ether ,les coins stables tels que Tether ou USD Coin peuvent être acceptées. Les stablecoins visent la parité avec un actif sous-jacent - par exemple le dollar américain - et sont donc généralement moins volatils.



L'intérêt pour les paiements cryptographiques devrait augmenter



Une proportion encore plus importante de cadres interrogés s'attend à ce que la demande de paiements via les crypto-monnaies augmente généralement. 83% des détaillants s'attendent à ce que l'intérêt des consommateurs pour les monnaies numériques augmente au cours de la prochaine année. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont déjà investi plus d'un million de dollars dans l'activation des paiements numériques, selon l'enquête.



Dans l'ensemble, offrir des paiements cryptographiques est une entreprise complexe : près de 90 % des entreprises de vente au détail interrogées ont cité la compatibilité de leur infrastructure financière existante avec diverses devises numériques comme le plus grand défi. Les problèmes de sécurité, l'énorme volatilité du marché de la cryptographie et le manque de réglementation légale ont été soulignés comme d'autres obstacles . Plus de la moitié des détaillants ont convenu que certaines réglementations gouvernementales liées aux crypto-monnaies devaient être promulguées, notamment des directives nationales sur la détention d'actifs numériques, des éclaircissements sur les implications fiscales de l'utilisation de devises numériques et la possibilité de détenir des devises numériques dans un compte bancaire.

Les chaînes de vente au détail sont confrontées à deux variantes en matière de paiements cryptographiques



Si les crypto-monnaies sont acceptées comme moyen de paiement, les détaillants sont confrontés à deux options : après le paiement, ils peuvent soit échanger les cyber-monnaiesdirectement contre de la monnaie fiduciaire (par exemple, des dollars américains), soit conserver les crypto-monnaies et profiter des augmentations de prix de Bitcoin and Co. espérer. Cette dernière variante permet des bénéfices supplémentaires, mais peut entraîner de lourdes pertes si l'industrie de la cryptographie se développe défavorablement. Une entreprise bien connue qui poursuit une telle stratégie est Tesla . Au printemps 2021, le PDG Elon Musk a acheté des Bitcoinsd'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains pour le groupe américain. Tesla a de nouveau vendu 75% de ces actifs cryptographiques cette année, selon le dernier rapport trimestriel du constructeur automobile américain.



Cette variante plus risquée n'est pas très populaire. Un peu plus de 50 % des détaillants interrogés prévoient de convertir les crypto-monnaies directement en liquidités, seule une minorité envisageant de HODLer les jetons. La conversion en monnaie fiduciaire est également plus attrayante pour de nombreuses entreprises car elle est plus rapide à mettre en œuvre et a des coûts initiaux inférieurs, comme le souligne le rapport Deloitte.



Que signifie l'acceptation des paiements cryptographiques pour le secteur ?



Une plus grande acceptation des paiements cryptographiques dans le cycle économique devrait rendre les jetons encore plus attractifs. Le rapport Deloitte conclut : "Nous nous attendons à ce que de nouveaux partenariats avec des institutions réglementées et établies du secteur contribuent à tirer parti des monnaies numériques (par exemple, commodité et assistance) et à créer la base de confiance nécessaire". Cependant, l'activation des paiements cryptographiques ne devrait pas changer grand-chose au risque baissier des monnaies numériques, du moins à moyen terme, comme le souligne "CNBC".









Dans la même rubrique : < > Comment échanger facilement ses bitcoins ? Top 05 des cryptomonnaies prometteuses à acheter en ce moment Turquie : quelle clinique d'esthétique à Istanbul pour les implantations de cheveux, dents et le visage ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)