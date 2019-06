La ministre Monsef annonce du soutien pour un projet d’éducation en Sierra Leone

Le Canada s’est engagé à appuyer l’égalité des chances en matière d’éducation pour les femmes et les filles dans les pays en développement, ainsi qu’un meilleur accès à une éducation de qualité pour tous. Aujourd’hui, la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, l’honorable Maryam Monsef, a participé aux […]

Le Canada s’est engagé à appuyer l’égalité des chances en matière d’éducation pour les femmes et les filles dans les pays en développ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...