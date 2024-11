La ministre allemande de la Coopération économique et du Développement en visite au Tchad

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, Abderaman Koulmallah, a reçu ce 18 novembre 2024 une importante délégation de la République Fédérale d'Allemagne, conduite par Madame Svenja Schulze, Ministre de la Coopération Économique et du Développement, dans le cadre d'une visite de travail au Tchad, rapporte le département ministériel.



Les discussions entre les deux délégations ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'Allemagne, avec un accent particulier sur des domaines stratégiques tels que le développement économique, l'éducation, la santé, entre autres. La question de la sécurité et de l’accueil des réfugiés a également été au centre des échanges, soulignant la nécessité de l’implication de la communauté internationale pour aider le pays à faire face à ces défis.



L'Allemagne est fortement engagée au Tchad, apportant son soutien à travers l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), qui œuvre dans divers secteurs pour favoriser le développement durable du pays. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement commun à dynamiser cette coopération, en mettant en œuvre des projets concrets et en renforçant les synergies entre les deux nations.